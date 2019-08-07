　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

大樹哥哥＆櫻花姊姊出現東港安泰醫院　大小朋友們high翻天

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會等單位7日，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊南下該醫院進行衛教活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會等單位7日，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊南下該醫院進行衛教活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會及萬吉建設股份有限公司合作，向下扎根提供衛教常識，邀請到大小朋友最愛的MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊到該醫院，利用闖關等寓教於樂方式，讓小朋友學到滿滿衛教常識，也讓原本嚴肅的醫院變得溫馨、活潑起來。

▲屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會等單位7日，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊南下該醫院進行衛教活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼安泰醫院衛教活動，小朋友反應很熱絡。

▲屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會等單位7日，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊南下該醫院進行衛教活動。（圖／記者陳崑福翻攝）

目前正值暑假，安泰醫院結合富邦慈善基金會、萬吉建設服份有限公司，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊到安泰醫院，進行衛教活動。當兩人一抵達會場，吸引小朋友們興奮地跟著他們唱唱跳跳，氣氛一下子就熱絡起來，更有許多民眾爭相合照。

大樹哥哥、櫻花姐姐以「歡樂MOMO」、「主題遊戲區」、「手作玩藝玩」等3大主題，提供好玩的闖關遊戲融入衛教常識、服務，讓小朋友在活動學到注意手部等衛教常識，也讓爸爸、媽媽和長輩們在暑假期間陪伴孩子的同時，了解暑假常見的流行性疾病並進行預防。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，每一位父母從孩子出生那一刻都希望自己的寶貝可以快樂、平安健康長大，安泰醫院長期關懷兒童健康等相關議題，更成立早療中心為弱勢病童提供優質服務。這次活動，除讓小朋友學到正確洗手的健康觀念外，另有手作DIY黏土等，希望透過寓教於樂的方式，傳達衛教概念及醫病溝通等正確觀念，讓家長和小朋友都有個愉快的假期回憶。

ET快訊
他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」　幾月後兒子爽喊：我老婆懷孕
中颱利奇馬緊逼！專家曝「這8縣市」放颱風假機率最高

關鍵字：屏東,東港,安泰醫院,大樹哥哥,櫻花姊姊,富邦台

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

柯P能成第三勢力？　高思博：敢挑戰大選才算

大樹哥哥＆櫻花姊姊出現東港安泰醫院　大小朋友們high翻天

屏檢察長屏東火車站化身臉書直播主　宣導反賄選很吸睛

邰智源分享人生職涯　期勉民眾要不斷改變與時俱進

劉櫂豪爭取南迴線車站改善　林佳龍允諾編列7億元啟動規劃

台東縣稻米競賽7日台東地區農會開跑　

台南新營地區土石方場　非法貯留廢水臭味四溢被查獲

不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

300坪閒置廠房出租　竟被堆滿事業廢棄物

利奇馬逼近台灣 海巡勸民眾離岸保命安！

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「戴克蕭為何比哈柏受歡迎？」　巨石強森想很久...傑森史塔森一旁笑了

柯P能成第三勢力？　高思博：敢挑戰大選才算

大樹哥哥＆櫻花姊姊出現東港安泰醫院　大小朋友們high翻天

屏檢察長屏東火車站化身臉書直播主　宣導反賄選很吸睛

邰智源分享人生職涯　期勉民眾要不斷改變與時俱進

劉櫂豪爭取南迴線車站改善　林佳龍允諾編列7億元啟動規劃

台東縣稻米競賽7日台東地區農會開跑　

台南新營地區土石方場　非法貯留廢水臭味四溢被查獲

不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

300坪閒置廠房出租　竟被堆滿事業廢棄物

利奇馬逼近台灣 海巡勸民眾離岸保命安！

新球季轉戰ABL　富邦續約林郅為、張伯維

不斷更新／富邦失誤、蘇智傑重擊！　3局統一5比1富邦

宏碁第2季每股賺0.13元　推進展碁IPO計畫

15歲少年浴缸「跪姿溺死」關鍵曝！「童軍繩綑綁手腳」阿姨認了

「利奇馬颱風」進逼！量販湧人潮搶購　4000公斤葉菜被搶空

曾沛慈爆單身3年「相親被跳過」　撇1月短命戀：我可以對質！

不斷更新／ 岳東華陽春砲炸裂　3局結束桃猿3：1兄弟

夜市點痣傷口爛光！黑痣5大疑問曝...防生成O歲前要防曬

一年減少49億元！北市抗議廢除印花稅　財部：中央會補助

三重15歲少年溺斃「被綁在浴缸」　頭部撕裂傷、手腳都有綁痕

地方熱門新聞

執行署台南分署舉辦一元起標物票..

航警局認證外語胸章　提升服務品..

德國人被困山區白河警救援脫困

花蓮2起地震　親不知子海上古道..

台南法拍會為國庫進帳33萬餘元

颱風來前搶收野蚵　漁民樂翻天

宜蘭橋走入歷史　13日封橋改建

南投男出門散步　1小時內連遇3..

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公..

舊三貂嶺隧道闢自行車道觀光路線

貪玩小狗走失　獸醫憑晶片找到飼..

曬愛玉籽不敢出門　張明章每天盯..

全台有錢人聚集地曝光　人口成長..

置廠房出租　被堆滿事業廢棄物

更多熱門

相關新聞

日正當中　90歲老嬤騎腳踏車看病找不到回家的路

90歲鄭姓老嫗 體不舒服，單獨騎腳踏車到醫院就醫，找不到回家的路，坐在加油站辦公室內，屏東警分局獲報查出她的身分 ，將她的腳踏車戴上巡邏車，載她回家，她還熱情要請員警入屋內喝茶。

曬愛玉籽不敢出門　張明章每天盯著太陽看

鄉民問反詐騙電話號碼　警機警攔下400萬

不聽勸直衝墾丁海邊　中指回敬救生員棒打泳客

邱善章栽種紅龍果有一套　果園像公園

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 吳可熙 颱風即時 元朗事件 韓國瑜 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 U12世界盃 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

夫妻「組隊外送」…他一看秒鼻酸

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

好市多「潮流神鞋」千元有找　高雄人狂掃26雙

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬海警下午發布！強風豪雨炸2地區

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

她雙腿緊夾男友熱吻　摔下天橋慘死

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

利奇馬海警1730發布！氣象局曝最新路徑

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

陸軍203旅驚傳士兵連開3槍自戕

茵聲不約她！木星走心：我宣布退團

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面