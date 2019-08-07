大樹哥哥＆櫻花姊姊出現東港安泰醫院　大小朋友們high翻天

▲屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會等單位7日，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊南下該醫院進行衛教活動。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院與富邦慈善基金會及萬吉建設股份有限公司合作，向下扎根提供衛教常識，邀請到大小朋友最愛的MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊到該醫院，利用闖關等寓教於樂方式，讓小朋友學到滿滿衛教常識，也讓原本嚴肅的醫院變得溫馨、活潑起來。

▲▼安泰醫院衛教活動，小朋友反應很熱絡。

目前正值暑假，安泰醫院結合富邦慈善基金會、萬吉建設服份有限公司，邀請到MOMO親子台大樹哥哥、櫻花姊姊到安泰醫院，進行衛教活動。當兩人一抵達會場，吸引小朋友們興奮地跟著他們唱唱跳跳，氣氛一下子就熱絡起來，更有許多民眾爭相合照。

大樹哥哥、櫻花姐姐以「歡樂MOMO」、「主題遊戲區」、「手作玩藝玩」等3大主題，提供好玩的闖關遊戲融入衛教常識、服務，讓小朋友在活動學到注意手部等衛教常識，也讓爸爸、媽媽和長輩們在暑假期間陪伴孩子的同時，了解暑假常見的流行性疾病並進行預防。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，每一位父母從孩子出生那一刻都希望自己的寶貝可以快樂、平安健康長大，安泰醫院長期關懷兒童健康等相關議題，更成立早療中心為弱勢病童提供優質服務。這次活動，除讓小朋友學到正確洗手的健康觀念外，另有手作DIY黏土等，希望透過寓教於樂的方式，傳達衛教概念及醫病溝通等正確觀念，讓家長和小朋友都有個愉快的假期回憶。