讚洪秀柱「現代花木蘭」　蔡正元：輸贏都能激勵國民黨士氣

▲洪秀柱。（資料照／記者宋良義攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨前主席洪秀柱已證實將戶籍遷到台南市，挑戰民進黨立委王定宇。而前立委蔡正元則說，洪秀柱真是勇者，不論輸贏都可以激勵國民黨的士氣，更認為她是「現代花木蘭」。

蔡正元9日在臉書PO文讚「勇者 洪秀柱」，他說，洪秀柱主動請纓，單刀赴國民黨最艱困的選區迎戰民進黨地下電台出身，也同樣是外省籍的王定宇。「真是勇者！」他認為，不論輸贏都可以激勵國民黨的士氣。

蔡正元也提到，2016年國民黨ㄧ群大男人佔著高位，你推我拖 、鬼話連篇，高掛免戰牌，沒有人敢出戰蔡英文，洪秀柱也是主動請纓迎戰，後來卻又被ㄧ群老藍男藉口撤換，洪秀柱仍不計恩怨繼續為國民黨打拚，「還出任國民黨最艱苦時的黨主席，收拾馬英九和朱立倫的爛攤子」

蔡正元指出，現在國民黨形勢比2016好，但還是有幾個選區，民進黨佔盡優勢、國民黨仍難以提名人選，而洪秀柱主動請纓為國民黨而戰，「真是現代花木蘭」。

最後，蔡正元也直言，那些曾經在國民黨興旺時，位居高峰、吃香喝辣， 享盡榮華富貴的老小藍男，每天照照鏡子，看看自己那副尊容，「跟洪秀柱比一比會臉紅到不行吧？」

▲蔡正元。（資料照／記者季相儒攝）

其他人也看了這些 ...

►親征台南立委 洪秀柱喊話：資深的不妨都下來選

►洪秀柱南下挑戰台南立委 王定宇：期待正向良性競選

►洪秀柱親征台南選立委戰王定宇 唐湘龍：國民黨沒男人

更多洪秀柱選立委內幕...

►洪秀柱選台南立委 侯友宜讚有氣魄：誰不入地獄我入地獄

►挑戰艱困選區！ 洪秀柱爆：我曾叫連勝文去選台南

►王家俊／洪秀柱射穿雲箭，吳敦義國會龍頭出現勁敵？