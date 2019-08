秀一波「火車衝浪」…乘客聞陣陣烤肉味　19歲男燒成「電火球」

▲俄羅斯部分少年熱衷玩命的「火車衝浪」。(非當事圖/翻攝自YouTube/Game Tigerrr)



● 《ETtoday新聞雲》提醒您:請勿任意模仿。



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一名19歲的少年日前挑戰「火車衝浪」(Train surfing)時,當場被4000伏特的高壓電燒成一團火球,直到火車上的乘客聞到陣陣「烤肉味」,通知列車長後才發現,這名男子還困在車頂上燃燒。

現年19歲的米哈伊連科(Dmitry Mikhailenko)4日爬上一列時速達155英里(約249公里)的高速火車上,想要再度挑戰「火車衝浪」極限,卻不幸被4000伏特的高壓電擊中,瞬間變成一團火球。當時在火車上的乘客聞到車廂內有「烤肉味」後,立刻通知列車長,這才發現正在車頂燃燒的米哈伊連科,乘客嚇得全逃到月台上。

根據《鏡報》報導指出,米哈伊連科的20歲女友莫羅佐娃(Anya Morozova)也是名「火車衝浪手」,當時人應該也在附近,如今卻下落不明,警方目前非常擔心莫羅佐娃的安危。俄羅斯調查委員會運輸科指出,米哈伊連科的身上有許多掛勾裝置,看來是非常「熟練」這種玩命活動,而他的行為也讓火車短路,必須花大筆金錢維修。

部分俄羅斯青少年非常熱衷玩「火車衝浪」,有許多不要命的少年先爬上火車車頂,在兩車交會瞬間跳到另外一輛車上,甚至利用會車的瞬間在不同列車間來回跳躍,即使已經傳出不少失誤而摔的頭破血流,甚至因此送命的案例,然而就是無法阻擋這群屁孩玩命的行為。

