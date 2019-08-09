秀一波「火車衝浪」…乘客聞陣陣烤肉味　19歲男燒成「電火球」

▲俄羅斯部分少年熱衷玩命的「火車衝浪」。（非當事圖／翻攝自YouTube／Game Tigerrr）



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記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯一名19歲的少年日前挑戰「火車衝浪」（Train surfing）時，當場被4000伏特的高壓電燒成一團火球，直到火車上的乘客聞到陣陣「烤肉味」，通知列車長後才發現，這名男子還困在車頂上燃燒。

現年19歲的米哈伊連科（Dmitry Mikhailenko）4日爬上一列時速達155英里（約249公里）的高速火車上，想要再度挑戰「火車衝浪」極限，卻不幸被4000伏特的高壓電擊中，瞬間變成一團火球。當時在火車上的乘客聞到車廂內有「烤肉味」後，立刻通知列車長，這才發現正在車頂燃燒的米哈伊連科，乘客嚇得全逃到月台上。

根據《鏡報》報導指出，米哈伊連科的20歲女友莫羅佐娃（Anya Morozova）也是名「火車衝浪手」，當時人應該也在附近，如今卻下落不明，警方目前非常擔心莫羅佐娃的安危。俄羅斯調查委員會運輸科指出，米哈伊連科的身上有許多掛勾裝置，看來是非常「熟練」這種玩命活動，而他的行為也讓火車短路，必須花大筆金錢維修。

部分俄羅斯青少年非常熱衷玩「火車衝浪」，有許多不要命的少年先爬上火車車頂，在兩車交會瞬間跳到另外一輛車上，甚至利用會車的瞬間在不同列車間來回跳躍，即使已經傳出不少失誤而摔的頭破血流，甚至因此送命的案例，然而就是無法阻擋這群屁孩玩命的行為。