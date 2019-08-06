台企聯批「中共代理人法」　陸委會：防分化　修法是國際趨勢

▲蔡英文推動中共代理人修法，台企聯透過聲明批評。（圖／記者葉南州攝）

記者邱茀濱／綜合報導

總統蔡英文日前表示會繼續努力完成「中共代理人」的修法，而大陸全國台企聯則鄭重呼籲台灣政府不要節外生枝、不要把眾多同胞推向危險的境地。對此，陸委會今（6）日回應，面對中共近年加強對我國的滲透分化，已危害到國家安全與社會安定，因此推動「禁止中共政治代理人」相關法制，有其正當性、必要性。

針對大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）指摘民進黨條例「中共政治代理人」一事，陸委會指出，美國、澳洲等先進民主國家，為反制境外勢力滲透、分化，紛紛制定反滲透法、外國代理人法等法律，「這已是國際趨勢」，而近年中共卻以「銳實力」對民主社會進行滲透與分化，這也是舉世公認的事實，因此推動「禁止中共政治代理人」相關法制，有其正當性、必要性。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者魏有德攝）

陸委會續稱，目前部分民眾對於法案內容尚有疑慮，朝野各界也對於立法方向、規範持不同意見，社會輿論也還在形成共識的階段，因此未來立法過程中，將會持續彙整各界意見，並與社會大眾進行溝通，以達到「合憲合法」、「完善可行」、「明確嚴謹」的目標，讓民主防護網更加完整，並維護國家安全及人民福祉。

最後，陸委會澄清，「禁止中共政治代理人法」不會影響正常的商務運作，也不會有限制中國大陸台商投資經營及權益的問題，更沒有入罪台商的問題。他們認為台企聯對相關修法草案恐有誤解或遭誤導，同時直言「政府在未來立法過程中，會重視台商的建言，建立共識，並加強相關溝通說明工作。」

按照目前民進黨推動修法計畫，將嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國家安全的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

▲▼大陸全國台企聯發言人孫德聰。（圖／記者陳政錄攝）