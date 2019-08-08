暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界



▲在福島第一與第二核電廠之間的馬路上，從前是卡車滿載著海鮮奔馳，如今只剩下輻射垃圾、一片荒蕪。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

記者林育綾／台北報導

在福島第一與第二核電廠之間的馬路上，從前是卡車滿載著海鮮奔馳，如今只剩下輻射垃圾、一片荒蕪；而美麗植物的植物用力盛放，卻連露水都有輻射；暑假到了海邊卻沒有孩童，海水也有輻射；政府禁止在輻射土地耕種，導致有些農人自殺了。國際當代舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核災區，花了5年時間創作影片《身在福島》，用身體起舞抗議，如今作品來台，8月10、11日兩天下午將在淡水雲門劇場首度發表！



▲舞蹈大師尾竹永子親訪福島核災區，用身體起舞抗議，呈現這個「超現實」卻真實無比的悲慘世界。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

親訪福島以身體來起舞抗議，難道不會擔心輻射在體內殘留嗎？永子豁達地說「我都60多歲了，就算不被輻射感染，也差不多要得癌症了。」不過她也補充，根據調查，越年輕的DNA越容易受到感染，她4次造訪，每次都是認真地工作一個禮拜就會離開，相隔一年再去。

請繼續往下閱讀...

福島核災後，到處都是觸目驚心的「輻射計數器」。在第一與第二核電廠之間，從前是滿載海鮮的卡車奔馳在路上，如今只剩下輻射垃圾，一片荒蕪。而政府也禁止在輻射土地耕種，有些農人因此自殺了；曾經是旅遊勝地的海灘，暑假卻沒有一個孩子，因為海水裡也有輻射。棄置的住家，椅子累積了灰塵，彷彿等候訪客。久未整理的庭院，長出大片漂亮的野花，還有植物兇猛地從神社大殿掙長出來，充滿生命力——但連露水都有輻射。

福島地區還有許多慰靈碑，重複的姓氏說明了家族成員一起死了。以櫻花聞名的小鎮，1500棵櫻花盛放時，卻無人觀賞。據說向日葵可以吸收輻射，因此永子看到很多向日葵。看了種種景象，她不禁悲傷感嘆「人製造事物，卻沒想過壞了怎麼修復。」



▲永子感嘆「人製造事物，卻沒想過壞了怎麼修復。」（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

2011年，21公尺高的海嘯，3次核熔毀，造成近2萬人的死亡與失蹤，15萬5千人被迫撤離。2017年日本政府宣布許多疏散區已經可以居住，但回家的居民很少。要讓核能廠退役，需要40年，而福島核能廠尚無退役計劃，幅射已隨海水漂過太平洋，造成美加西岸魚類的病變。幅射無色無味，就像空氣，明年的奧運棒球賽更決定要在福島市舉行。

永子從2014年起，4度造訪核爆後的災區，她到福島第一核能廠前，在幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體來悲悼和抗議。同行的攝影家威廉‧約翰斯頓為她拍下的2萬多張舞蹈照片，永子再精選細剪，花了5年製作出《身在福島》影片，引領觀眾探索核災浩劫後，所造成的幾近「超現實」的世界。

在《身在福島》影片裡，永子沒有吶喊尖叫，而用近乎瑰麗的畫面，俳歌似的文字安靜敘述她的福島啟示錄，讓觀者沈澱與深思。到了結尾她質問，「明知出了事無人可以挽救，為什麽還要建造？」更說，「人造出來的東西其實是脆弱的。人，也很脆弱。」



▲尾竹永子來台發表作品，她認為「照片抓住的霎那」比流動的影像更有力量。（圖／曾悅倫攝影／雲門提供）

相較於常見的動態影像，永子更多時候選擇以一張張的照片串聯，呈現那個一般人難以靠近，也難以想像的世界。她認為，雖然現在有很多流動的影片，但「照片抓住的霎那」會更有力量。

永子表示很喜歡台灣，因此把《身在福島》世界首演給了雲門，影片分2段放映，她也將在中場休息時，在戶外舞蹈演出，而整個演出結束後，也希望跟觀眾對談。影片在8月10、11兩天下午，將在淡水雲門劇場首度發表。



▲林懷民與尾竹永子對談，也提到永子是他「一路以來的榜樣」。（圖／記者林育綾攝）