　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區，起舞抗議呈現「超現實」悲慘世界。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）
▲在福島第一與第二核電廠之間的馬路上，從前是卡車滿載著海鮮奔馳，如今只剩下輻射垃圾、一片荒蕪。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

記者林育綾／台北報導

在福島第一與第二核電廠之間的馬路上，從前是卡車滿載著海鮮奔馳，如今只剩下輻射垃圾、一片荒蕪；而美麗植物的植物用力盛放，卻連露水都有輻射；暑假到了海邊卻沒有孩童，海水也有輻射；政府禁止在輻射土地耕種，導致有些農人自殺了。國際當代舞蹈大師尾竹永子4度造訪福島核災區，花了5年時間創作影片《身在福島》，用身體起舞抗議，如今作品來台，8月10、11日兩天下午將在淡水雲門劇場首度發表！

▲▼暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區，起舞抗議呈現「超現實」悲慘世界。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）
▲舞蹈大師尾竹永子親訪福島核災區，用身體起舞抗議，呈現這個「超現實」卻真實無比的悲慘世界。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

親訪福島以身體來起舞抗議，難道不會擔心輻射在體內殘留嗎？永子豁達地說「我都60多歲了，就算不被輻射感染，也差不多要得癌症了。」不過她也補充，根據調查，越年輕的DNA越容易受到感染，她4次造訪，每次都是認真地工作一個禮拜就會離開，相隔一年再去。

請繼續往下閱讀...

福島核災後，到處都是觸目驚心的「輻射計數器」。在第一與第二核電廠之間，從前是滿載海鮮的卡車奔馳在路上，如今只剩下輻射垃圾，一片荒蕪。而政府也禁止在輻射土地耕種，有些農人因此自殺了；曾經是旅遊勝地的海灘，暑假卻沒有一個孩子，因為海水裡也有輻射。棄置的住家，椅子累積了灰塵，彷彿等候訪客。久未整理的庭院，長出大片漂亮的野花，還有植物兇猛地從神社大殿掙長出來，充滿生命力——但連露水都有輻射。

福島地區還有許多慰靈碑，重複的姓氏說明了家族成員一起死了。以櫻花聞名的小鎮，1500棵櫻花盛放時，卻無人觀賞。據說向日葵可以吸收輻射，因此永子看到很多向日葵。看了種種景象，她不禁悲傷感嘆「人製造事物，卻沒想過壞了怎麼修復。」

▲▼暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區，起舞抗議呈現「超現實」悲慘世界。（圖／威廉·約翰斯頓攝影）
▲永子感嘆「人製造事物，卻沒想過壞了怎麼修復。」（圖／威廉·約翰斯頓攝影）

2011年，21公尺高的海嘯，3次核熔毀，造成近2萬人的死亡與失蹤，15萬5千人被迫撤離。2017年日本政府宣布許多疏散區已經可以居住，但回家的居民很少。要讓核能廠退役，需要40年，而福島核能廠尚無退役計劃，幅射已隨海水漂過太平洋，造成美加西岸魚類的病變。幅射無色無味，就像空氣，明年的奧運棒球賽更決定要在福島市舉行。

永子從2014年起，4度造訪核爆後的災區，她到福島第一核能廠前，在幅射廢棄物垃圾堆前起舞，用身體來悲悼和抗議。同行的攝影家威廉‧約翰斯頓為她拍下的2萬多張舞蹈照片，永子再精選細剪，花了5年製作出《身在福島》影片，引領觀眾探索核災浩劫後，所造成的幾近「超現實」的世界。

在《身在福島》影片裡，永子沒有吶喊尖叫，而用近乎瑰麗的畫面，俳歌似的文字安靜敘述她的福島啟示錄，讓觀者沈澱與深思。到了結尾她質問，「明知出了事無人可以挽救，為什麽還要建造？」更說，「人造出來的東西其實是脆弱的。人，也很脆弱。

▲▼尾竹永子。暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區，起舞抗議呈現「超現實」悲慘世界。 （圖／曾悅倫攝影／雲門提供）
▲尾竹永子來台發表作品，她認為「照片抓住的霎那」比流動的影像更有力量。（圖／曾悅倫攝影／雲門提供）

相較於常見的動態影像，永子更多時候選擇以一張張的照片串聯，呈現那個一般人難以靠近，也難以想像的世界。她認為，雖然現在有很多流動的影片，但「照片抓住的霎那」會更有力量。

永子表示很喜歡台灣，因此把《身在福島》世界首演給了雲門，影片分2段放映，她也將在中場休息時，在戶外舞蹈演出，而整個演出結束後，也希望跟觀眾對談。影片在8月10、11兩天下午，將在淡水雲門劇場首度發表。

▲▼ 林懷民也崇拜尾竹永子，多年以她為榜樣。暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區，起舞抗議呈現「超現實」悲慘世界。（圖／記者林育綾攝）
▲林懷民與尾竹永子對談，也提到永子是他「一路以來的榜樣」。（圖／記者林育綾攝）

ET快訊
即／利奇馬變胖襲台！台南市、屏東縣宣布明天正常上班上課
不斷更新／全台9日「停班停課」懶人包

關鍵字：福島,尾竹永子,核災,福島核災,輻射,雲門,雲門舞集,林懷民

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

泡熱水太慢！圓梳卡大坨斷髮灰塵　網推「耙子形神器」清超乾淨：50元有找

暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界

影／強颱利奇馬緊逼北台灣！　交通、航班異動懶人包一次看

K董霸氣放颱風假！星宇航空即刻起合法早退、明天停班　「誰都不許進公司」

沒錢買星巴克！妹子拿「絕版受玄宮潮杯」背面帥炸　萬人求團購...小編回應了

不斷更新／利奇馬強襲「7縣市達標颱風假」　全台9日「停班停課」懶人包！

財訊／解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

業界轉戰學界　葉國献馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽奪金

LIVE／這7縣市明達停班課標準！氣象局曝光利奇馬最新動態

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

女駕駛國道自撞當場噴飛車頭全毀！大車司機「捨命幫擋」喚：保持清醒

化身街友7天體會歧視和窒息感 他領悟：世上沒有真的感同身受

我也要媽媽陪...學校母親節活動　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

小鬼《玩很大》「8分鐘23次」全被拍！　畫面PO網..PTT看傻：破皮了

楊洋《全職高手》拿應援板為自己應援　無奈被調侃「長得也就一般般」

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

泡熱水太慢！圓梳卡大坨斷髮灰塵　網推「耙子形神器」清超乾淨：50元有找

暑假海邊沒半個遊客、連露水都是輻射！她親訪福島核災區呈現「超現實」悲慘世界

影／強颱利奇馬緊逼北台灣！　交通、航班異動懶人包一次看

K董霸氣放颱風假！星宇航空即刻起合法早退、明天停班　「誰都不許進公司」

沒錢買星巴克！妹子拿「絕版受玄宮潮杯」背面帥炸　萬人求團購...小編回應了

不斷更新／利奇馬強襲「7縣市達標颱風假」　全台9日「停班停課」懶人包！

財訊／解析柯P超完美劇本：台民台銘一家親

業界轉戰學界　葉國献馬來西亞森州環球廚藝挑戰賽奪金

LIVE／這7縣市明達停班課標準！氣象局曝光利奇馬最新動態

永慶慈善基金會x臺北文創推《人間公益影展》！14部溫馨電影免費看

桃園翁從桃園騎到台北開心訪友　忘了怎麼回家...警火速救援

保證48小時不越軌　男剩5小時破功硬上嫩妹換來4年牢飯

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

愛在歌聲響起時　2019善耕365公益音樂節全紀錄

婚外情生變男女由愛生恨　外遇男女被依通姦、恐嚇判刑

班機取消沒地方去？因應強颱利奇馬　東京Domo民宿提供免費入住

馬大偉解盤／洋基@藍鳥 「拆」莊 買全場小分

網路壞了！「小哥哥」維修一蹲Man炸 人妻邊剝香蕉邊吃…羞：會不會有誤會

被虧「經典狂放高音」全消失　信神回一句話全場安靜！

生活熱門新聞

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱..

快訊／全台被搖醒！05：28規..

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假..

8日「停班停課」懶人包　利奇馬..

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

辣媽甜曬五代同堂！叔公神側顏驚..

利奇馬擦邊過台　CNN估雨量恐..

一芳水果茶「買大送中」　1.9..

利奇馬陸警範圍擴大！桃園也納入..

利奇馬最快今轉強颱！一張圖看各..

利奇馬撲台轉彎！陸警恐納台中以..

6.0強震「預知喵」10秒前就..

6.0地震全台搖20秒　網：7..

更多熱門

相關新聞

5萬人等待什麼？外媒全版報導雲門演出

雲門舞集創辦人林懷民退休前夕，7/27當晚戶外公演聚集近5萬民眾參與，而《紐約時報》在7月31日以全版刊登該報知名舞評家羅思蓮．蘇卡絲(Roslyn Sulcas)的採訪，她以1500字長文報導，其中提到當天暴雨、雷電交加，兩廳院廣場上等候的觀眾依然不散的情形「他們在等什麼？不是搖滾盛會，不是足球大賽，讓人意外地，他們在為一場當代舞蹈的表演佔好位子⋯⋯

零輻射心導管電燒　降機致癌風險

林懷民最後策畫！雲門「新的開始」

4萬人擠爆兩廳院！林懷民告別群眾

現點現包！福島必吃圓盤餃子老店

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

地震「女友慘叫秒斷訊」！急衝她家破門看見震驚一幕

不只新北基宜！台北、桃竹也達颱風假標準

快訊／全台被搖醒！05：28規模6.0地震發國家級警報

2張圖看強颱利奇馬放不放颱風假！

8日「停班停課」懶人包　利奇馬恐轉強颱

彰議員情人節親小三放閃　8月大孕妻氣爆

他酒吻辣媳婦「牽到車上激戰一場」幾月後竟懷孕

利奇馬陸警發了！首波警戒區出爐

利奇馬強襲　9日停班停課一次看

女車主急報案「4片玻璃被偷了」　警到場車窗自行升起

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

超商驚見2隻鴨！店員貼公告介紹

「國民黨2020一手好牌打成爛牌」　企業大老看不下去：吳敦義要負最大責任　

蘇貞昌28分震醒...幕僚36分接到電話　一句話讓政院跳起來

利奇馬「颱風假」3大關鍵考量　北北基最快8日晚間6點決定

更多

最夯影音

更多

最美風景！駝背伯牽單車誤闖環快 暖心司機秒停...「連人帶車」載走

試吃韓國沒有的10種水果！　阿嬤大讚：台灣是水果天堂

金香起《18歲的瞬間》大爆發　嗆媽媽：為了跟別人炫耀生我的嗎？

小S被鄭爽一句話惹毛　爆怒回嗆：假少女心機重

失戀暴瘦！肥宅變身「大肌肌鮮肉」　10個月狂鏟33kg...網驚：我的偶像

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面