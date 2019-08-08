章瑩穎遺體下落公布！屍塊小於「1部手機」　找到可能性極小

▲26歲大陸女碩士生章瑩穎遺體下落公佈。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

北大女碩生章瑩穎在美國伊利諾州遇害2年，遺體下落終於公佈。兇嫌克里斯坦森(Brendt Christensen）殺害章瑩穎後，斬首分屍放進3個垃圾袋，倒入公寓外垃圾桶。這些垃圾被轉運至一個私人垃圾填埋場，其間被壓縮至少2次，因此章瑩穎遺骸體積「可能小於一部手機」。

據《澎湃新聞》報導，身在美國的章瑩穎家人和律師7日上午10點就章瑩穎遺體的下落及搜尋舉行了記者會。據章瑩穎家人的代理律師史蒂文⋅貝克特表示，罪犯克里斯坦森2018年11月便向自己的辯護律師透露遺體下落，但這些資訊在審判結束前一直未對章瑩穎家人和律師公開。

克里斯坦森2017年6月9日殺害章瑩穎後，將遺體放在3個單獨的垃圾袋中，次日扔在了公寓外面的垃圾箱。他6月12日再將章瑩穎的衣服、其他隨身物品以及清理犯罪現場的用品全部放在1個大行李袋中，隨後開車扔到住處附近的垃圾箱內。

▲章瑩穎父母。（圖／達志影像／美聯社）

根據警方隨後的調查顯示，在章瑩穎遇害後，克里斯坦森家附近垃圾的第一次運送時間是在6月12日，隨後被轉運到一處私人垃圾填埋場填埋。律師透露，填埋之後該垃圾場一直在被使用，又覆蓋了多層垃圾，「如果要啟動搜尋，難度會非常大，所以至今搜索尚未開始，當局正在考慮是否啟動。」

章瑩穎的父親章榮高在記者會上痛心表示，對於每一個曾經幫忙尋找瑩穎的人，他們都非常感激，「我們認為目前最好是讓當局調查搜尋瑩穎遺骸的可行性，沒有任何事比找回我們的女兒、帶她回家更重要，不過也明白這也許不可能了，但是只要她的遺骨被發現，我們就將回來帶她回家，安息在自己的家園。」

他還透露，決定按照中國的傳統，之後將在美國為女兒立下一座墳墓紀念她，「希望瑩穎的墓地將是一個莊嚴的地方，讓所有前來探望的人都能記住她為相遇的人所帶來的快樂。」