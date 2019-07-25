「一手一腳」4天內詭異出現！警方：同屬1位年輕女性　2個屍塊扔2條河

▲2個女性人體組織塊近日在衢州市被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者鄭思楠／綜合報導

「2個屍塊」近日在浙江省衢州市不同時間詭異出現，引發當地恐慌。據當地公安局通報，先後在衢江區樟潭街道烏溪橋村信安湖湖面和塔底電站水閘附近發現疑似「人體組織塊」，經過調查確定屬於同一年輕女性！網傳發現的人體組織塊是一隻手和一隻腳，恐怖至極。

浙江省衢州市公安局衢江分局微信公眾號「衢江公安」24日稱， 在7月20日、23日分別發現年輕女性的人體組織塊，但目前還不知道年輕女子身份，「向全社會徵集失蹤年輕女性的線索和其它線索，還將對提供有價值線索者最高獎勵5萬元人民幣（約新台幣22萬元），並嚴格保密。」

有網友透露，人體組織塊的具體部位是左前臂和小腿帶腳殘肢。不過，這則訊息並沒有得到警方的證實。網友驚呼表示，「大熱天的，看的我頭皮發麻」、「我看到新聞有爆出來的碎屍案受害者大部分都是女姓」，「好恐怖，警方對受害者是不是失蹤人口都無法確定，對活動範圍、受害地點等這些都一無所知」

不過也有網友經過分析認為，人體組織塊也不一定是殺人碎屍，「應該發現的不是致命部位，所以不敢妄下定論是屍塊」、「不要光以為是碎屍，也有可能是破壞遺體呢」。

▼當地警方通報。（圖／翻攝自微博）