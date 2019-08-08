美胸女星擠母乳！榨出超紅「草莓奶」　網友嚇壞：快去看醫生

▲泰國女星班娜娃於IG分享擠出「草莓奶」。（圖／翻攝自IG／ppanward，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

泰國女星班娜娃（Panward Hemmanee） 常在社群媒體上分享她與2個孩子的日常生活，日前在IG上發布了一段剛擠完母乳的影片，並配文表示「今天擠出這樣顏色的奶水」。只見影片中的奶水並不是一般的白色，而是超紅的「草莓奶」，並且奶水裡還有一大坨血塊，嚇壞了許多網友和紛絲。

▲身材火辣的班娜娃已育有2個孩子。

綜合泰媒報導，班娜娃昨日（7日）在IG上分享了母乳的影片和照片，只見奶水顏色呈現出奇異的紅色，裡面明顯混雜了她的血液，也就是所謂的「草莓奶」；擠奶器上也有明顯的洪，看起來十分可怕。但引起網友擔心的是，這一杯「草莓奶」的顏色偏紅，顯然是血液量超過了奶水，而且還伴隨著一大坨的血塊，紛紛留言讓班娜娃去看醫生。

▲奶水中還有一大坨血塊。

一位網友表示，若是擠奶時出現「草莓奶」，可能是因為「乳頭上有傷口」或是「乳腺旁的微血管破裂」，導致奶水混雜著血液；也有網友表示擠奶器的強度太強了，應該停止使用2至3天。看到網友留言的班娜娃也表示，「已經去看醫生了。」

報導指出，若是奶水裡含有血塊，可能就是破裂的微血管導致血液凝結在乳腺中，但也有可能是其他原因，不過最好還是到醫院檢查。