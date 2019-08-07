老婆建築業陪打工！午睡時間「鋪紙箱隨地躺」滿褲灰　千人讚哭：好太太

▲原PO貼出老婆熟睡照，讓網友紛紛大讚。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

俗話說得好，成功的男人背後，都有一個偉大的女人。一名男網友在臉書表示，他用打工的片面之詞，騙老婆進建築業，結果沒想到女方真的每天到工地報到。原PO接著貼出老婆睡午覺的照片，只見女方完全不怕髒，在地上鋪個紙箱席地就睡，讓看到照片的網友紛紛誇，「珍惜這種好老婆」、「這種老婆很稀有。」

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，「這是一個被我用打工的片面之詞，騙進來建築業的老婆」，接著感性直呼「辛苦了」。原PO回想當初對老婆說，「妳要不要來打工？一天1500哦！不會沒關係，買飲料便當總會吧？」沒想到女方就每天來了。

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仔細看看照片，只見女方穿著相當輕便，上身桃紅色T恤，下身的綠色褲子上還沾滿灰白色髒汙，似乎對在建築業的生活一點都不喊苦。從照片看來，應該是午休時間，女方在地上鋪了紙箱後，側身躺下後就熟睡，纖細身影儼然是「工地嬌點」。

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▲網友紛紛大讚原PO老婆「肯吃苦」。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛大讚原PO老婆，「願意一起吃苦的女人」、「願意一同打拚的另一半真好」、「真是好太太」、「旺夫氣場超高」、「娶到真的是福份」、「肯這樣做的女孩子很少了」、「肯吃苦的女孩子，真好」、「好好珍惜，這些過程，到老了會更甜蜜。」

有網友則是笑說，原PO真的要珍惜妻子，「這老婆好，我開預拌車，假日想說她無聊叫她來跟車、怕她無聊，然後說她情願在家吹冷氣，挖X林X勒老婆」、「我1300請不來我女朋友，羨慕你有同甘共苦的老婆。」

一名女網友也留言分享自己待工地的經驗，「冬天睡紙板很冷，我睡過……起來是透心涼的，尤其瓷磚……我跟老公去工地自由自在，偶爾幫老公遞工具、買涼的，現在連封板鎖螺絲都會了，但因為有2個寶貝，所以少少跟去了，曾經1200／天，輕鋼架路過。」

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