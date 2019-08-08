快訊／淡海輕軌正常發車　新北初步災情：電梯受困、電桿火災2件

記者徐政璿／台北報導

根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在剛剛清晨5時28分發生芮氏規模6.0地震，震央在台灣東部海域，深度22公里，全台有感搖晃。新北市長侯友宜除了趕往應變中心坐鎮外，也透過臉書提醒市民，新北市無重大災情傳出，初步災情電梯受困一件，電桿火災兩件。

侯友宜表示，他在6:00抵達災害應變中心，了解地震是否在新北市造成災情，而市府在第一時間已經全體動員。

此外，新北市府也表示，淡海輕軌未受地震影響，上午6點正常發車。

【地震】消防署最新資訊

05:28宜蘭縣政府南偏東方36.5 公里，深22.5公里處地震

一、芮氏規模：6.0

二、深 度：22.5公里

三、最大震度： 6 級:宜蘭縣、5 級:宜蘭市、4級:花蓮縣、新北市、臺北市 、新竹縣、臺中市地區、3 級:南投縣、基隆市、苗栗縣、新竹市級、彰化縣 、雲林縣

四、05:32初步接獲地震簡訊通知，立即查詢相關災情

(一)05:49臺北市萬華區(萬大路、莒光路、興寧街等一帶)687戶，新北市林口642戶停電

(二) 05:49臺中消防局回報，臺中市南區高苑路及南平路口地面隆起大小約3平方公尺，造成瓦斯漏氣，目前相關單位處理中，

(三)05:49國搜中心下令空勤總隊直升機花蓮機場起飛，針對花蓮及宜蘭縣執行地震災情空勘

(四)06:00宜蘭縣壯圍鄉縣民大道1段535巷66弄一帶770戶停電