史丹利、Gigi黏緊緊！UNIQLO放閃買新衣　錢不夠靠遠傳「愛+」方案寵妻





▲▼寵妻魔人史丹利近期在UNIQLO放閃，大手筆採購涼感衣送給老婆Gigi。（圖、影／取自遠傳影片）



生活中心／綜合報導

藝人Gigi和史丹利結婚近4年，夫妻倆擁有許多共同愛好，話題也互相契合，婚後仍常常在臉書放閃，彼此的愛意羨煞眾人！最近天氣炎熱，濕濕黏黏的體感溫度非常令人不舒適，史丹利便帶太太到UNIQLO採購涼感衣，用最輕鬆的單品搭配出潮感Style，兩個人除了大肆採購也不忘增添小情趣，當場玩夫妻CP默契測驗，猜測對方的眼光鎖定哪一件衣服，沒料到Gigi通通想打包帶回家，讓史丹利頭冒三條斜線，最後使出遠傳「愛+」方案，成功掃貨寵愛妻子。

全台熱氣逼人，氣溫飆高到38度！影片中的Gigi向老公史丹利撒嬌，「寶寶，最近真的很悶熱耶。」希望能夠入手幾件高質感、涼爽的新衣服。炎炎夏日，走出戶外不用3分鐘就滿身大汗，又曬又熱的溫度常常讓人「凍未條」，對於上班需要穿著襯衫、正式套裝的人，無疑是場折磨，當衣物被汗水浸透，溼答答的狀態彷彿遇到大雨襲擊一樣，如果頻繁進出冷氣房，忽冷忽熱的體感溫度，不適感立馬衝破100%！這時候穿衣服就要重視輕便與透氣，盡量避開合身窄版的衣服款式，降低夏天黏膩刺癢的肌膚觸感。





▲全台熱氣逼人，氣溫飆高到38度！夏季選對衣服款式穿著很重要。







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因此，遠傳電信和UNIQLO合作推出抗暑大作戰，推出「愛+」方案，用科技解決炎炎夏日的生活煩惱！消費者申辦遠傳指定方案，即可免費獲得UNIQLO熱銷的AIRism輕盈涼感衣。另外，所有遠傳用戶於8月底前，於 UNIQLO App完成登錄，即可免費獲得100元優惠券，不限品項消費滿1000元即可折抵。

搭配遠傳活動，影片中的史丹利也搞笑詮釋寵妻方式，悠遊卡沒錢、口袋現金不夠卻遇到太太想買血拼買新衣服，這時候該怎麼辦？



除了下載UNIQLO App賺優惠，秘密武器就是申辦遠傳「愛+」方案，選擇適用資費，登錄領取1件UNIQLO熱銷AIRism輕盈涼感衣，最高可獲得3件。另外，九月底前揪親友加入遠傳電信，自己還可額外多賺獎金，每揪一人再賺1000元購物金，最高可賺5000購物金。





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台灣地區不時有高溫預警，面對來勢洶洶的熱浪，日常做好補水、防曬隔離，換穿通風排汗的涼感衣物，更容易讓汗水揮發，迅速把肌膚累積的熱氣帶走，體驗到涼爽不黏膩的感覺，避免流汗之後衣服緊貼身體，看起來狼狽無助的模樣，趁現在跟著Gigi和史丹利的省錢招數，額外賺取夏季治裝費吧！