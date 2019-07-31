電信商異業合作成王道　遠傳攜手UNIQLO、台星結盟全家便利商店

▲遠傳電信用戶在8月底前下載UNIQLO APP並完成登錄者將免費獲得100元的優惠券。（圖／遠傳提供）

記者邱倢芯／綜合報導

台灣電信商一直都在尋求新突破口，而異業合作成了他們的首選。像是遠傳今（31）日就宣布，攜手服裝品牌UNIQLO推出抗暑大作戰，只要在盛夏8月申辦遠傳「愛+」方案，將可免費獲得UNIQLO熱銷的輕盈涼感衣；而台灣之星則是與全家便利商店合作，攜手推「辦門號搭全家購物金」活動。

在遠傳電信方面，用戶在8月底前下載UNIQLO APP並完成登錄者將免費獲得100元的優惠券，用戶只要至全台UNIQLO門市，不限品項消費滿1,000元即可折抵。

另外，遠傳在這次的合作中，還推出了「申辦愛+方案即送AIRism涼感衣」活動；活動期間內，申辦遠傳愛+方案月付698元以上，登錄即可領取UNIQLO熱銷AIRism輕盈涼感衣，申辦1,399元以上方案，共可獲得3件涼感衣。

而在台灣之星方面，則是與全家便利商店深化合作，結合全家便利商店超過千萬APP用戶的優勢與台灣之星「吃到飽+隨你講」方案，推出全家APP專屬的獨家門號方案，將用戶辦門號選搭購物金的選擇由電商平台擴大至日常使用頻率最高的便利商店，月租299元起，最高送4,599元全家購物金回饋，相當於459顆茶葉蛋或131杯中杯美式咖啡；此外，即日起至8/31前申辦還有機會抽首年月租1元優惠。