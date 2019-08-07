快去買威力彩！8月超強運五大星座　水逆結束發大財

▲8月後水逆結束，在水星恢復順行之後，水元素和金元素的碰撞下，這段時間很容易產生感情的衝擊。（圖／unsplash）

記者王麗琴／綜合報導

時序已進入8月，討人厭的水逆終於結束，接下來木星開始順行射手座，之前生活過得超不順的你，將可否極泰來了！據微信官方帳號「星座愛情運勢」整理，8月份有五大星座是超級幸運兒，不管是事業、愛情、財運都超強，明（8）天連45摃的威力彩將開獎，趕快去試試手氣吧！

▍第五名：牡羊座

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8月牡羊座根本是財神爺找上門，財運相當不錯，之前的投資會有不少回報。另外，異性緣也很好，尤其是新認識的異性朋友，很容易對你有好感，連相親時都能輕易搏得對方好感，甚至還會有異性主動對你示好。在這種意氣風發的情況下，要注意不要得意過頭、四處炫耀，低調一點才能更引人好感，否則會適得其反。

▲8月的牡羊座根本是財神爺上身。（圖／翻攝自pixabay）

▍第四名：巨蟹座

對於巨蟹來說8月的桃花運可說是旺到不行，想要脫單可是要好好把握。可多參加朋友的聚會，可多表現自己，因為你的一顰一笑都會吸引異性目光。當2人相熟後，可與對方分享自己的過往，但要注意不要太過熱情，也不能過於冷淡，適當的時候給予對方回應即可。

至於工作上就不如桃花運這麼旺，可能有些平淡，但還是會有意外的收穫，只要對工作表現得積極、大膽表達自己的觀點，就有機會獲得獎金、加薪升職的機會。

▲巨蟹8月桃花運可說是旺到不行，要積極參加友的聚會。（圖／翻攝自pixabay）

▍第三名：摩羯座

8月逆襲成功的摩羯，終於擺脫了壞運氣，這個月內各方運勢都強到讓人羨慕，尤其你的愛情運勢非常好，有很多脫單的機會，就算你不積極主動去找，也會有人主動示好，甚至會遇到有人把自家的兒子、女兒介紹給你，這個時候就要

拋開自己的自負和傲氣，不要因對方太過熱心就愛理不理，才有機會找到適合自己的人。

工作運的部分，摩羯的事業心向來都很強，但因為自身不愛作秀，常常辛苦付出卻沒被看到。不過不用擔心，8月的摩羯事業運很好，之前努力和付出都會得到回報，可能是獎金或是升遷。

▲8月的摩羯事業運很好，可能有獎金或是升遷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▍第二名：天秤座

水逆結束後，天秤的8月可以說如魚得水，不僅愛情、事業兩得意，財運也旺得不得了，不妨在明天買張威力彩試試手氣。

在蟬聲齊鳴的8月天，天秤的愛情運如知了的叫聲，不容讓人忽略，不但異性緣非常好，還有機會認識優秀的異性朋友，有機會相親也不要排斥，建議不妨嘗試一下，多給自己一次機會。不過要抱著平常心，不要期待太大，先接觸接觸再決定要不要交往。

工作方面之前的努力不會白費，你的上司會看到，並給予稱讚或提拔，升職、加薪可是指日可待。

▲天秤的朋友不妨買張威力彩試試手氣，可能讓你翻轉人生。（圖／記者許力方攝）

▍第一名：雙魚座

水逆超久的雙魚座，終於從8月2日開始擺脫衰運，一舉逆襲成為8月最幸運的人。在愛情方面運勢大好，和心儀的對象間有很好的默契，如果對方有向你示好，千萬不要畏縮，拿出你的勇氣和決心大膽出擊。

事業運方面，8月的雙魚事業心很強，雖然會受到其他因素影響，但總體表現還是很優異，上司會看到你優秀的一面並給予實質讚賞。

▲水逆很久的雙魚，終於在8月時展現超強氣場。（圖／Pakutaso）