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瘋電影／老大人　生老病死都靠錢支撐如果不夠呢

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文／賴賴

▲▼ 老大人。（圖／YAHOO）

 

瘋言瘋語：

明知看完心情會很差，但還是看了，結局的部分編劇導演都刻意閃過死因和如何死亡的過程，而已安詳的畫面結束，但仍可以猜到老人家是自殺死了，而這樣的結果是警世，是無力社會角落的芸芸眾生無可避免的悲哀，而以目前少子化甚至不生現象，不難理解所有的人都不願意成為子女的痛苦，但若生了孩子，經濟狀況又無法改善的社會環境前提下，不生確實是對下一代最大的慈愛，看完更不敢生小孩了吧。

長照的社會問題只會更加惡化，社會結構及富者恆富貧者恆貧的輪迴，誰敢生下孩子來受罪，政府無力解決問題，以後就更簡單了，因為沒人選舉，所以更不必浪費太多資源在政治惡鬥上，整個社會都被政治汙質化，搞得台灣年輕人厭世走向，老大人也好，小大人也罷，這部電影完全沒有出路，所以我不喜歡。

傳播除了記錄現象以外，電影終究是娛樂業，若不提出一個解決的正能量，這樣的作品太灰暗了。



片　　名：老大人
英文名稱：Dad’s Suit
類　　型：溫馨/家庭、劇情
上映日期：2019-03-22
片　　長：01時35分
導　　演：洪伯豪
演　　員：小戽斗 、 黃嘉千 、 喜翔(Jason King)
國　　家：台灣
語　　言：台語
發行公司：威視電影


劇情大綱

老伴離世的八旬老翁金茂（小戽斗 飾），獨自一人住在平溪郊區的老厝裡。儘管身體大不如前，台北仍是一個他永遠都融入不了的地方。某日金茂又因胃痛住院，女兒玉珍（黃嘉千 飾）再度為了養老院的話題和兒子益正（喜翔 飾）爭吵不休。

然而，一場意外讓金茂輾轉住進了安養院，即使孫子凱凱（曹晏豪 飾）捎來結婚喜訊，也絲毫沒有消弭金茂的低落情緒。這天，女兒玉珍推著輪椅帶金茂上街，想讓他為孫子的婚禮訂做新西裝。殊不知，對金茂而言，西裝早已有著完全不同的意義。

▲▼ 老大人。（圖／YAHOO）

▲老人獨居總讓子女擔心。

▲▼ 老大人。（圖／YAHOO）

▲獨子承擔的生活壓力，很悲情。

▲▼ 老大人。（圖／YAHOO）

▲送老人家到養老院，其實也很貴。


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關鍵字：瘋電影,老大人,賴賴,小戽斗,黃嘉千,喜翔(Jason King)

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