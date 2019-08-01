瘋電影／玩命關頭：特別行動　酷炫耐摔車款撞出高潮

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常非常好看，劇情緊湊無尿點，過程場景之多轉換之快，幾乎都是動作內容而沒有休息，搭配美式風格音樂節奏視覺協調，娛樂性強，而誠意滿滿的直升機、飛車、重機、卡車、跳樓、近身搏擊和越野吉普車、越野機車等，極限運動極視覺滿滿，太過癮了，沒時間思考的一部無敵精彩動作強片。

不但好看而且好笑，許多兩人打嘴砲的安排，完全符合三分鐘必有一高潮，五分鐘就讓你笑出聲的強力攻勢，片中還安排了一個超大牌的秘密武器，有驚喜也超爆笑，電影到最後一分鐘都還有戲，所以務必等字幕下完在走。

挑選的拍攝地都有絕對特色，倫敦街頭追車時在驚喜萬分，這是看過最精彩的一次追車設計，而核災城市車諾比的陰鬱特色，更方便發揮在此處的越野吉普和越野追緝的視覺滿足。最後的薩摩亞，原來是一個國家，在距離夏威夷九個小時飛行時間的南太平洋小島，是我們中華民國的邦交國喔，原始海島風光之優美，海景之無汙染，光視野就心曠神怡，在這裡打壞人，更是過癮。

這次追車場面之豪華，其中包括越野車、路虎汽車、摩托車和重機、軍用卡車、皮卡車、街頭賽車，2018年麥拉倫720S型超跑、曼恩464型軍用貨卡、攀岩越野車、2019年凱旋Speed Triple重機、彼得比爾特牌拖吊車、老鼠改裝車、1967年馬力強大的雪佛蘭新星古董車、福特T型古董車，1932年的福特旗艦皮卡車、道奇M37型皮卡車、澳洲版1976年福特Falcon XB肌肉車、1968年雪佛蘭柯邁羅跑車、1963年具備雪佛蘭122S型引擎的富豪汽車，2012年聯邦X132型重機、特別訂製的哈雷重機和2017年的哈雷重機賽車。

不論是巨石或是傑森，兩人都非常襯職，而兩人也都是此片的製片，所以毋庸置疑肯定好看，因為老闆在演戲，每個環節都能品管到，這絕對是暑假最好看的一部動作片。五顆星推薦。







片 名：玩命關頭：特別行動

英文名稱：Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw

類 型：動作、冒險、劇情

上映日期：2019-07-31

片 長：02時15分

導 演：大衛雷奇(David Leitch)

演 員：巨石強森(Dwayne Johnson) 、 傑森史塔森(Jason Statham)、 凡妮莎柯比(Vanessa Kirby) 、 伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba)、 艾迪馬森(Eddie Marsan)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業



劇情大綱



自從大隻佬執法人員哈柏（巨石強森 飾），一名忠心耿耿的美國外交安全局（DSS）菁英探員，以及無法無天的不法之徒戴克蕭（傑森史塔森 飾），一名前任英國軍方特種部隊菁英隊員，首次在2015年的《玩命關頭7》針鋒相對之後，這一對死對頭就一直在嗆來嗆去、拳來拳往，試圖把對方打趴。

但是當一名經過電腦生化基因改造並增強體能的無政府主義者布列斯頓（伊卓瑞斯艾巴 飾）掌握了一項陰險惡毒，很可能將對人類造成無法逆轉的改變的生化威脅，並且打敗了一名聰明絕頂、無畏無懼的叛變軍情六處探員（熱門影集《王冠》凡妮莎寇比 飾），而她正好是戴克蕭的妹妹海蒂蕭，這一對本來勢不兩立的死對頭就必須攜手合作、聯手出擊，擊敗唯一一個可能比他們更狠的狠角色。



《玩命關頭：特別行動》為《玩命關頭》宇宙打開了一個全新格局，在全球各地展開驚險刺激的冒險動作，從洛杉磯到倫敦，又從受到輻射汙染的荒蕪之地車諾比，一直到風景優美的人間樂土薩摩亞。

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