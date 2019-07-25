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瘋電影／從前，有個好萊塢　好萊塢片場引出真實兇殺案

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文／賴賴

▲▼從前，有個好萊塢。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這是我看過昆汀的作品當中，感覺最好看也最有內涵的一部，從《惡棍特工》開始，到《八惡人》《決殺令》，昆汀獨立自編自導獲得奧斯卡不斷青睞，就已站穩在好萊塢神壇的一席之地，能夠將兩位神級頭牌聚在一起，想必絕非普普作品，從海報端或預告去猜故事，大概怎樣也猜不到看到最後瞠目結舌的反應，其實看完超想站起來鼓掌的，但礙於他對波蘭羅曼斯基的厚愛，又澆熄了對他的崇拜，但作品是完美的，五顆星推薦，誠意滿滿好看到爆，劇情流暢不悶卻深情款款的電影人作品，真的像是給好萊塢的一封情書。

這部電影大概就是把所有的神搬來一起演戲，李奧納多在這部電影中的演技，游刃有餘看得相當過癮，尤其是他在詮釋演得超爛和演得好的部分，一秒情緒轉移戲內的戲中戲和腳色情緒，他確實是好萊塢頂尖，無庸置疑，而布萊德彼特在低調的腳色裡，也把墨西哥替身，活靈活現不油不膩的呈現，一股老片廠的底蘊，而女主角瑪格羅比戲分不多卻畫龍點睛，有她的畫面都特別耀眼出色，加上艾爾帕西諾，雖然片長快三個小時，觀影時卻沒有長的感覺，劇本之飽滿，場景之多變化之快。

尤其是昆汀鬼斧神工的鏡頭語言，昆汀的電影是絕對得在大銀幕觀賞，才能看到老師傅的實力，每顆鏡頭，每個鏡位，他的鏡頭語言獨特風格且力道無窮，俯拍、大啷、搖推攀拉，每個角度都有其想呈現的內蘊，所以即使沒有對白，內容也不枯燥，而襯底音樂的混搭，使電影風格快速轉換，觀眾都能接上情緒，太強大的電影製作內功了。

五顆星推薦，不輸復仇者聯盟最後一集的精采度，大推。2019年第一部神作是幸福綠皮書，是人的神性可以碎地獄，而這是第二部，則是這部魔鬼可以在天堂使壞，雖然不是相信奧斯卡也不會缺席。

片　　名：從前，有個好萊塢
英文名稱：Once Upon a Time in Hollywood
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-07-24
片　　長：161分鐘
導　　演：昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino)
演　　員：李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio) 、布萊德彼特(Brad Pitt) 、 瑪格羅比(Margot Robbie) 、 提摩西奧利芬(Timothy Olyphant) 、達珂塔芬妮(Dakota Fanning) 、 艾爾帕西諾(Al Pacino) 、提姆羅斯(Tim Roth) 、 艾米爾賀許(Emile Hirsch) 、 達米安路易斯(Damian Lewis) 、 戴蒙賀里曼(Damon Herriman) 、 寇特羅素(Kurt Russell) 、 瑪格麗特庫利(Margaret Qualley) 、 詹姆斯馬斯登(James Marsden)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：台北双喜電影


劇情大綱

大導昆汀塔倫提諾的最新強片《從前，有個好萊塢...》，故事在1969年瞬息萬變的洛杉磯展開，電視明星瑞克達爾頓（李奧納多狄卡皮歐 飾演）與他長期合作替身搭檔克里夫布茲（布萊德彼特 飾演）如何在逐漸陌生的娛樂圈裡，找到自己的一席之地。昆汀塔倫提諾第九部編劇導演電影，匯集星光閃閃的卡司與交錯的情節，紀念好萊塢不再復返的黃金年代。

▲▼從前，有個好萊塢。（圖／imdb）

▲三人同框實在金碧輝煌，每張臉都是戲。

▲▼從前，有個好萊塢。（圖／imdb）

▲沒想到布萊德彼特可以打敗李小龍，實在太幻想了。

▲▼從前，有個好萊塢。（圖／imdb）

▲瑪格羅比不僅點出好萊塢的淫亂生活，也夾帶著導演對她的懷念。


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關鍵字：瘋電影,從前，有個好萊塢,賴賴,李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio),布萊德彼特(Brad Pitt),瑪格羅比(Margot Robbie) , 艾爾帕西諾

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