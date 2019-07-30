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瘋電影／賭命大富翁　拿腎換房改寫下半生

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文／賴賴

▲▼賭命大富翁。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

卡司挑選得當，電影流暢無冷場，而導演相當擅長得獎並參與鳥人編劇團隊而獲得奧斯卡最佳編劇，整部電影的節奏掌握非常平穩且有步步驚悚的趨勢，全片無冷場，過程無尿點，就連影片開場的運鏡設計長鏡頭一鏡到底來訴說家庭成員關係與互動狀態，相當成功，唯一可惜的是結局力道不足，不過還是很好看。

片名原名叫Animal，主人翁是肉品工廠的總經理，雖然屬於高階主管，卻可看見他們的大老闆開會時，在檢討業務績效時所用的詞彙字眼，以母親的壽命起誓顯示其為營利不顧情面及人性，而這位貌似溫文儒雅敦厚有禮的總經理，總是客客氣氣得要對方冒著性命風險來成全他自己的求生意願，甚至親生子已沒放過，而以這樣客氣溫和的生物呈現對比出兩位類似街友的無業年輕人，不論是習氣談吐及不可思議的自私慾望，像鬼魅般的圍繞在他們生活周圍，兩造對比之下，何者才是真正的動物？

電影以動物為片名，卻沒有收回電影最後主只要拋出的議題，除了等待器官移植的無力感以外，似乎在他犧牲所有換取新生命之後，就沒再交代，也就是說他就只是想要繼續享受而活下去而已，所以他是禽獸代表，就是有一種不夠壞的可惜。但整片是好看的。


片　　名：賭命大富翁 拿腎換房改寫下半生
英文名稱：Animal
類　　型：劇情
上映日期：2019-07-26
片　　長：01時53分
導　　演：阿曼多波(Armando Bo)
演　　員：吉勒摩法蘭賽拉(Guillermo Francella) 、 卡拉彼得森(Carla Peterson) 、 費德里柯薩勒斯(Federico Salles) 、 瑪西蒂珊迪斯(Mercedes De Santis)
國　　家：阿根廷
語　　言：西班牙語
發行公司：東昊


劇情大綱

失控大叔為了活命，竟牽扯出可怕罪行...
在肉品工廠擔任經理的安東尼，與美麗的嬌妻生了三個聰明伶俐的孩子，一家五口住在鄰近海邊的獨棟大房，日子過得愜意又舒適，直到一次意外昏倒，才被醫生診斷出腎臟出了毛病，必須靠洗腎才能維生。

一向奉公守法的安東尼，深怕自己熬不住排隊等換腎的煎熬，決定偷偷向非法管道求援，在網上找到了一對願意以腎臟交換大房子的無業情侶，正當他下定決心要砸下重金來拯救自己生命之時，他原本幸福美滿的生活，也隨著器官交易背後的層層危機，漸漸脫序崩毀...

▲▼賭命大富翁。（圖／yahoo）

▲當洗腎的主角找來賣腎的街友，混亂就可使發生了。

▲▼賭命大富翁。（圖／yahoo）

▲街友獅子大開口，想要一棟房子，而且是對方所居住的豪宅。

▲▼賭命大富翁。（圖／yahoo）

▲賣腎者發現自己犧牲所換來的利益，需要與女友共享而感到不平。


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關鍵字：瘋電影,賭命大富翁,賴賴,阿曼多波(Armando Bo)導演,吉勒摩法蘭賽拉(Guillermo Francella),卡拉彼得森(Carla Peterson),費德里柯薩勒斯(Federico Salles),瑪西蒂珊迪斯(Mercedes De Santis)

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