瘋電影／烈火偷情　未成年叛逆長子和律師繼母天雷地火

文／賴賴

瘋言瘋語：

這個女主角太強大了，邊看電影邊罵必曲，到最後還氣到胃痛，如此寫實的劇本似乎可以很容易地發生，而也似乎從未有人驚覺其中的嚴重性，當事件發生時毀滅性如此之大，傷害之深，奉勸全天下已婚生子的夫妻必看，難怪評價如此之高，看完大家都被嚇死了吧，年度最驚悚最殘忍也最警世的恐怖作品，五顆星推薦。

北歐導演在操作家庭故事，總是安安靜靜的嚇死你，仁慈的醫師父親，感受對兒子的歉疚，可以看出幹練的律師是原婚姻的第三者，這樣的家庭組合，除了職業以外，似乎在這個時代相當頻繁，而長子與再婚妻子的關係總是詭異，明明沒有血緣卻又可以親如母子，但如果繼母動了歪腦筋呢？普世價值擔心的都是男方對女兒的侵犯，如果是女方呢？這部電影強大的推出極高可能性，站在原配的立場，能夠破壞別人家庭的第三者，有何道德底線？怎麼能輕易將親生子女託付負心男，而忙碌於事業的男方，又如何兼顧兩家子女，所以婚姻制度才會是單數。

電影流暢好看，劇本強而有力，超大推薦，超驚喜的警世作品。

片 名：烈火偷情

英文名稱：Queen of Hearts

類 型：劇情

上映日期：2019/11/22

片 長：127分鐘

導 演：梅埃爾-圖希

演 員：崔娜蒂虹 Trine Dyrholm 、 古斯塔夫林德 Gustav Lindh、 曼葛那斯克雷普 Magnus Krepper

國 家：丹麥

語 言：丹麥語

發行公司：聯影電影

劇情大綱

偷情妻子與繼子展開不倫戀

人妻律師擁有一切看似美滿的生活，與醫生丈夫、兩個漂亮女兒，住在一間大自然圍繞的美麗房子裡，當青少年繼子搬來與他們一起生活後，她無處安放的心卻打破道德，誘惑著繼子，與他形成一種偷情關係，面臨毀滅性的後果…



《烈火偷情》的故事聚焦在家庭及生活中普遍面臨到的恐懼、道德、和掙扎等問題，讓電影如同慾望的起伏處理著生命的起伏跌宕。完美的展示了一位中年婦女的戀我癖，觀眾親眼目睹野性和兇猛的女性自戀者的操縱和操縱，解釋了人性背後的複雜和陰暗面。

▲律師妻是個自我強勢任性幹練的女人。

▲醫師與律師再婚並生下二女，愧對前妻長子。

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▲青春期與生母矛盾的長子，被醫師接來同住，沒想到繼母卻主動勾引長子。

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