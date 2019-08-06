瘋電影／親愛的仇人　原諒仇人與面對自我錯誤一樣困難

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是一部描述寬恕別人和原諒自己一樣困難的故事，劇情流暢，金香起演技渾厚生動，導演的處女作品，稍嫌過度保守平緩，剪輯上刻意拖長時間，可思考的內涵卻不需要那麼冗長，所以就感到劇情過平，但整體感是不錯看的。

慈悲要是對象而定，而我們最困難面對的，是自己最難堪的一面，劇本很厲害，原本想復仇卻又面對純善的對待，把自己的邪惡抹去之後，卻忘記對方邪惡的過去正是由自己的出現而不斷提醒，除非是比較沒良心的人，否則面對自己的過錯，再多抱歉也挽回不了時，能夠留下的只剩下自我責備而已，這部電影很簡單，但是內涵厚實，文青型電影。

片 名：親愛的仇人

英文名稱：YoungJu

類 型：劇情

上映日期：2019-05-10

片 長：01時40分

導 演：車聖德(Sung-Duk CHA)

演 員：金香起(Kim Hyang Gi) 、 金祜廷 、 劉在明 、 湯峻相

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：可樂電影



劇情大綱



我喜歡上了…殺死我父母的兇手！？



在一場意外車禍中失去父母的英珠，與弟弟過著相依為命的辛苦生活。唯一願意照顧她們的阿姨卻急著想把房子賣了，姊弟不願意，阿姨也拒絕再給予援助。沒想到弟弟又捲入犯罪事件，必須湊錢交保費，走投無路下英珠只好去尋找在車禍中意外殺死父母的兇手尚文，打算報仇索賠。尚文與妻子經營小本生意，英珠在沒有表明身分下，謊稱要應徵工作，成功接近這對肇事者。沒想到尚文和妻子對英珠視如己出，儘管她偷錢被抓，仍把她當成自己的女兒悉心照顧。英珠陷入了人性糾葛，究竟應該坦白後離開？還是將錯就錯再度擁抱”新爸媽”？



新銳女導車聖德以自己童年親身經歷創作了這個故事，不僅首部長片作品在釜山影展造成空前的完售口碑盛況，更邀來接連在《與神同行》《證人》擄獲廣大台灣粉絲的「國民萌妹」金香起，擔綱主演遭遇親情煎熬的挑戰性角色，連金香起本人都表示是會讓觀眾前所未見的演出。更在片中與影帝/后級的《請回答1988》劉在明、《花葬》金好貞，還有《想念哥哥》湯峻相等人”過招”，堅強演員陣容將引領觀眾捲入血緣之親V.S.養育之恩的道德漩渦，為本片立下連衛道人士都直呼糾結的人性難題！絕對是今年母親節必看的催淚首選。

▲老闆娘對欲復仇的女主非常慈悲。

▲本來想報仇卻完全被對方的純善融化了。



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