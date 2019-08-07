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瘋電影／在黑暗中說的鬼故事　仇恨隨著時間會長大

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文／賴賴

▲▼在黑暗中說的鬼故事。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

果然是一部言之有物的恐怖故事電影，架構有《死亡筆記簿》的味道，而內容故事也有古早味日本怪談風格，節奏流暢鏡位立體質感細緻，對Ｂ級恐怖片敬謝不敏的觀眾來說，這部電影有著不流俗的獨立風格，12歲以上可觀賞的陰森程度，除了刻意把聲音加大的驚嚇有點不舒服以外，整部電影是非常值得深度觀賞的，文學質感及內涵，導演功力也到位，國中生可以看的作品電影。

雖然故事架構簡單，萬聖節即將邁入青少年一群小屁孩，想要享受最後一次捉弄惡搞幼稚樂趣，而挑選了街頭惡霸使自己陷入困境，而整個事件便從鬼屋開始，於是事件層出不窮，整部電影皆以恐怖故事在現實中出現連貫，驚悚片不需過度理性思考，單就娛樂電影而言，是好看且收尾完美的。

電影內涵極度適合年輕人觀賞，這是一次進入恐怖劇情中去喚醒某些當你陷入無理性狀態時，容易疏忽現實人生中的重要考量，例如：輿論的影響力，語言的感召力，故事的生命力。而這部電影給了一個清楚的樣本，那樣刻意或無心去製造的傷害，不斷累積最後爆炸，將一發不可收拾，怨念何其恐怖呀！別再製造仇恨了。陳可辛導演挑選的電影，果然出色，非常推薦的好作品。


片　　名：在黑暗中說的鬼故事
英文名稱：Scary Stories to Tell in the Dark
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-07
片　　長：01時48分
導　　演：安德烈奧多(André Øvredal)
演　　員：麥可加爾薩(Michael Garza) 、 柔伊瑪格麗特科萊蒂(Zoe Margaret Colletti) 、 奧斯汀亞伯姆(Austin Abrams) 、 傑維爾伯特(Javier Botet) 、 馬克史塔格(Mark Steger)
國　　家：加拿大、美國
語　　言：英語
發行公司：甲上


劇情大綱

在美國米爾谷小鎮郊外的陰森豪宅內，莎拉將她受盡折磨的人生寫成了一本恐怖故事書。多年後，史黛拉(柔伊瑪格麗特科萊蒂飾)跟她的朋友們來到這棟傳說中的廢棄鬼宅探險，史黛拉發現了故事書並帶回家閱讀，書裡出現了「稻草人哈洛」、「蒼白女」等等各種傳說中的恐怖鬼怪。

在她看完第一則故事的隔日，她的朋友湯米(奧斯汀亞伯姆飾)竟離奇失蹤，而史黛拉意外發現恐怖故事的主角也叫湯米！一篇篇驚悚駭人的鬼故事開始逐漸成真…

▲▼在黑暗中說的鬼故事。（圖／yahoo）

▲人鬼殊途，不要講鬼的壞話，也不要一直去打擾他們。

▲▼在黑暗中說的鬼故事。（圖／yahoo）

▲這個稻草人超詭異，在萬聖節那天，他做了什麼？

▲▼在黑暗中說的鬼故事。（圖／yahoo）

▲姊姊在鬼屋被蜘蛛咬了一下，後來膿包越腫越大越腫越大越腫越大。


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關鍵字：瘋電影,在黑暗中說的鬼故事,賴賴,麥可加爾薩(Michael Garza), 柔伊瑪格麗特科萊蒂(Zoe Margaret Colletti),奧斯汀亞伯姆(Austin Abrams)

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