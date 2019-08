瘋電影／在黑暗中說的鬼故事　仇恨隨著時間會長大

文/賴賴

瘋言瘋語:

果然是一部言之有物的恐怖故事電影,架構有《死亡筆記簿》的味道,而內容故事也有古早味日本怪談風格,節奏流暢鏡位立體質感細緻,對B級恐怖片敬謝不敏的觀眾來說,這部電影有著不流俗的獨立風格,12歲以上可觀賞的陰森程度,除了刻意把聲音加大的驚嚇有點不舒服以外,整部電影是非常值得深度觀賞的,文學質感及內涵,導演功力也到位,國中生可以看的作品電影。

雖然故事架構簡單,萬聖節即將邁入青少年一群小屁孩,想要享受最後一次捉弄惡搞幼稚樂趣,而挑選了街頭惡霸使自己陷入困境,而整個事件便從鬼屋開始,於是事件層出不窮,整部電影皆以恐怖故事在現實中出現連貫,驚悚片不需過度理性思考,單就娛樂電影而言,是好看且收尾完美的。

電影內涵極度適合年輕人觀賞,這是一次進入恐怖劇情中去喚醒某些當你陷入無理性狀態時,容易疏忽現實人生中的重要考量,例如:輿論的影響力,語言的感召力,故事的生命力。而這部電影給了一個清楚的樣本,那樣刻意或無心去製造的傷害,不斷累積最後爆炸,將一發不可收拾,怨念何其恐怖呀!別再製造仇恨了。陳可辛導演挑選的電影,果然出色,非常推薦的好作品。



片 名:在黑暗中說的鬼故事

英文名稱:Scary Stories to Tell in the Dark

類 型:恐怖、懸疑/驚悚

上映日期:2019-08-07

片 長:01時48分

導 演:安德烈奧多(André Øvredal)

演 員:麥可加爾薩(Michael Garza) 、 柔伊瑪格麗特科萊蒂(Zoe Margaret Colletti) 、 奧斯汀亞伯姆(Austin Abrams) 、 傑維爾伯特(Javier Botet) 、 馬克史塔格(Mark Steger)

國 家:加拿大、美國

語 言:英語

發行公司:甲上



劇情大綱

在美國米爾谷小鎮郊外的陰森豪宅內,莎拉將她受盡折磨的人生寫成了一本恐怖故事書。多年後,史黛拉(柔伊瑪格麗特科萊蒂飾)跟她的朋友們來到這棟傳說中的廢棄鬼宅探險,史黛拉發現了故事書並帶回家閱讀,書裡出現了「稻草人哈洛」、「蒼白女」等等各種傳說中的恐怖鬼怪。

在她看完第一則故事的隔日,她的朋友湯米(奧斯汀亞伯姆飾)竟離奇失蹤,而史黛拉意外發現恐怖故事的主角也叫湯米!一篇篇驚悚駭人的鬼故事開始逐漸成真…

▲人鬼殊途,不要講鬼的壞話,也不要一直去打擾他們。

▲這個稻草人超詭異,在萬聖節那天,他做了什麼?

▲姊姊在鬼屋被蜘蛛咬了一下,後來膿包越腫越大越腫越大越腫越大。



