七夕調查！超過5成大學生渴望戀愛　擇偶看重「性格」過9成

▲過5成大學生渴望戀愛 。（示意圖／翻攝自pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

一年一度的七夕情人節又到了，有調查顯示，有戀愛經驗的中國大學生中，有近7成的人初戀是在中學時期，但可惜的是，近8成的受訪者已與初戀分手。此外，有高達92.61%的大學生在挑選對象時，較看重性格，其次是人品、外貌和能力，分別有87.93%、70.59%和59.43%。

中國青年網校園通訊社對全中國1030名大學生進行問卷調查。結果顯示，有戀愛經驗的大學生中，有69.83%的人初戀是在中學時期，其次是在大學時期占20.81%，而發生在小學時期的則占9.36%。

初戀雖然很美好，但大多數人都未經得起時間的考驗，有78.88%的大學生表示目前已和初戀分手，21.12%的人則表示目前仍在和初戀談戀愛。

至於大學生挑選對象會看哪些條件，選擇「性格」的受訪者比例高達92.61%，其次是人品、外貌和能力，分別有87.93%及70.59%和59.43%。而學習成績、經濟條件、學歷及家庭背景是最少人選擇，各只有24.89%、23.83%、23.53%及22.17%。

此外，有35.63%的大學生是沒有過戀愛的經驗，其中68.12%的人表示是因為「沒有遇到喜歡的人」，其次為「覺得戀愛太麻煩」和「自己的外形條件不出眾」，比例為48.77%、42.51%。不過，還是有53.95%的受訪單身大學生渴望戀愛。

▼有92.61%的受訪者擇偶最看重「性格」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

