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政院擬廢印花稅　吳敦義：民進黨「一殺要殺16個」實在不道德

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▲▼吳敦義受訪。（圖／記者徐政璿攝）

▲吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

針對行政院日前拍板廢除印花稅法，最快明年即將取消印花稅，國民黨主席吳敦義7日主持中常會時強調，印花稅是地方重要稅收，蔡政府廢除印花稅是「慷地方之慨」，起碼應補足因此造成地方的財政缺口，否則就是不道德、不負責任。

國民黨中常會7日下午通過臨時提案，對於民進黨政府為選舉考量，亂開競選支票，既未研擬完整配套方案，片面決定廢除印花稅，建請立法院黨團全力反對廢除「印花稅法」，並對行政院長蘇貞昌表達最嚴厲的譴責。

吳敦義在會中表示，印花稅為地方稅收，若能免除，會有許多業者支持，但中央政府廢印花稅實存有私心，全台有15個縣市長是國民黨籍，加上台北市柯文哲，民進黨「一殺要殺16個」，實在是不道德、不負責任、不公平、不恰當的作法，非常可惡。

吳敦義強調，廢除印花稅形同中央政府慷地方之慨，民眾或許會支持，但地方因此產生的財政缺口該如何處理？責成立院黨團加強督促蔡政府，至少要彌補地方財政缺口，才符合最起碼的道德，不可走偏鋒，讓地方政府更沒辦法推動建設。

另外，吳敦義也正告蔡英文政府，「你用盡各種方法想買通人心，其實只有做好政績與服務，才能得到支持，用砍地方稅的作法，不是正道」。

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關鍵字：吳敦義,印花稅,行政院

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