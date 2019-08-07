慶富案真相未明　國民黨團籲檢調勿「遇到高層就轉彎」

▲國民黨團召開「獵雷艦石沈大海，慶富案沒人負責」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

針對慶富案獵雷艦超貸一案，國民黨立法院黨團7日召開「獵雷艦石沈大海，慶富案沒人負責」記者會 ，表示攸關349億元高額軍事武器標案，堪稱動搖國本的醜聞，檢調偵辦迄今真相未明，仍無法對國人有所交代，呼籲高雄地檢署必須依法行政、獨立調查，不可以遇到某位高層就自動轉彎，踐踏司法公信力。

黨團總召曾銘宗表示，獵雷艦弊案最重要的關鍵在高雄銀行，103年10月23日慶富公司得標獵雷艦案總金額349億3300萬元，緊接著11月7日高雄銀行開立了履約保證金17.4億元，高雄銀行辯稱慶富公司提供了16億8500萬元存款質押，銀行並沒有風險。但事實上，慶富公司所提供的存款質押，都是從其關係企業和外界調借款而來，高雄銀行早就知道慶富公司財務並不健全，卻執意提供高額履約保證金。

曾銘宗質疑，倘若沒有當時的高雄市政府高層護航慶富公司，這些高額貸款貸得出去嗎？履約保證金開得出去嗎？會衍生出後來獵雷艦詐貸弊案嗎？他指出，獵雷艦在105年2月4日簽約，但慶富公司信用不佳，找不到主貸銀行，因此在104年8月間，找到一家泛公股銀行董事長，條件是以200萬美元行賄該董事長做為主貸條件，交款地點在澳門，國民黨團在財政委員會踢爆此事，卻仍不見檢調積極偵辦。

▲國民黨團總召曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）



立委賴士葆則表示，慶富案看似很複雜，其實關鍵在於一間小公司為何能承包349億元的大案？重點也在於沒有高雄銀行履約保證，就沒有後來的弊案。他指出，一年前立法院財政委員會成立調閱小組，唯獨調閱不到高雄銀行當時的履約保證資料，連金管會都表示無奈，這背後到底藏鏡人是誰？如今高雄執政者易主，國民黨團將在下會期財委會中，再度要求高雄銀行將當時決策給予慶富公司履約保證過程，完整公諸於世。

立委費鴻泰也抨擊，從高雄下水道超過180公分沒清淤、雨後的5千個天坑、高雄銀行超貸案到總統府私菸案，所有的弊案、醜聞遇到總統府秘書長陳菊就「自動轉彎」，所有高雄幫的官員，沒人出面道歉且官位越做越大；負債330億元的市府負債，也不見陳菊說請楚講明白，更不見檢調積極偵辦，給國人一個真相。

立委許毓仁也表示，從慶富案到私菸案，蔡政府斷尾求生的做法如出一徹，遇到弊案的處理五大SOP就是：先否認、再切割、牽拖前朝轉移焦點、定調方向、懲處止血。凡是「重重提起、輕輕放下、草草了結」，無論是慶富案還是私菸案，只要查辦到了一個關鍵就斷點，而這兩案都跟陳菊有關，似乎透過政治力的介入，讓案子拖過一段時間，就石沉大海，呼籲檢調單位不應再包庇，花了納稅人的錢、未經立法院同意動用大筆國防預算，「這是相當糟糕的」。

最後，曾銘宗則說，國民黨團先前親自拜會了最高檢察署的檢察總長江惠民，要求檢調查辦一定要「快、狠、準」，當時江惠民也承諾檢調辦案將無上限，希望能夠說到做到，檢調在辦案過程中不管任何個案，都務必落實追查沒有上限的原則。