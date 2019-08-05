陸客不來！政府砸36億救觀光　國民黨團批：不要只會噴口水

記者楊蕓／台北報導

中國大陸對台發出自由行禁令，衝擊觀光產業，交通部長林佳龍隨即宣布投入36億元，推動國旅秋冬遊獎勵方案救觀光。立法院國民黨團5日召開記者會，批評撒大錢補助完全搞錯方向，呼籲政府不要只有噴口水、搞網紅，與會的旅遊業者則盼政府透過減免税收、水電優惠、補助房屋稅和地價稅等方式，實質照顧業者。

立委曾銘宗指出，據統計，108年7月全台待售旅館高達204間，全台旅館、民宿家數及房間數分別高達1萬3546家及24萬6195間，創歷史新高。然而，陸客來台人數大幅減至167萬7009人，包括旅館、遊覽車及餐廳等相關業者都面臨重大衝擊，政府不要只有噴口水、搞網紅，應拿出具體因應對策，協助業者度過旅遊寒冬。

▲108年7月全台待售旅館高達204間。（圖／立法院國民黨團提供）

▲陸客來台人數創8年新低。（圖／立法院國民黨團提供）

曾銘宗認為，撒36億元祭出秋冬遊補助，完全搞錯方向，政府要做的應是提出可行的觀光發展方案，而非放煙火式的因應策略，更何況「國旅補助方案」在執行面上，申請補助手續極為繁複，存有諸多問題，且相關業者並未實際獲益，反而引發強烈反彈。

「陸客限縮來台旅遊的這幾年，台東縣的觀光業是重災區。」出席記者會的台東觀光協會常務理事鄭越才指出，以知本溫泉區為例，從一天200多部的遊覽車，突然只剩10幾部；住宿率的猛然下滑程度可想而知。

鄭越才說，政府除了旅遊補助外，台東縣的觀光業者更昐望政府伸手大力支援，透過減免税收及水電優惠，補助地方政府減免屬地方税的房屋稅、地價稅；屬國營事業的水費電費採優惠計價方式減免，或降低税與溫泉水費等方式，實質照顧業者。

曾銘宗呼籲，蔡政府應重視旅館、遊覽車及餐廳等相關觀光業者的困境，不要只會噴口水、搞網紅，應提出具體可行的救助措施，協助業者度過旅遊寒冬。

▼國民黨團「中央請客 人民買單 觀光補助空心“蔡”」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「中央請客 人民買單 觀光補助空心“蔡”」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）