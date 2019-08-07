午後雨彈來襲！嘉南高屏5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局14時55分針對南部5個縣市發布大雨特報，氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（7日）天嘉義以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區：

嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣



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▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今天受第9號颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部出現短暫陣雨的機率將明顯提高，時間愈晚降雨會愈趨明顯，有局部較大雨勢發生機率，而花東也會有局部短暫陣雨，至於中南部則以多雲到晴為主，午後仍有局部短暫雷陣雨，尤其山區及嘉義以南平地機率又更為偏高；溫度方面，由於背風沉降影響，新竹到彰化附近有局部36度高溫發生機率，其他地方則在32到35度，外出請多補充水分並注意防曬。

另外，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率；中部以北、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，海邊活動請多留意。

氣象局指出，利奇馬早上8時位於鵝鑾鼻東南東方780公里的海面上，已經增強為中度颱風，未來將以西北的方向朝台灣東北方近海接近，預計週四到週六會是影響最明顯的時候。至於第8號輕度颱風范斯高目前正在影響韓國的天氣，欲前往當地的朋友也請多留意，而第10號輕度颱風柯羅沙，今天早上8時位於花蓮東方2100公里之海面上，往西北方向移動，暫時對台灣沒有影響。

