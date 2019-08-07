21歲男加入「約死群組」！3天後和2男陳屍租屋處...痛心父潛入挖驚人真相

▲胡佳在課業與工作雙重壓力下，選擇加入約死群組。（圖／翻攝自環球網）



實習記者黃可昀／綜合報導

武漢21歲年輕人胡佳2018年5月26日被人發現在一間屋內燒炭自殺，身邊還有2名年紀相仿的男性遺體。警方指出，3人是在一個「約死群組」中認識，相約一起結束生命，胡佳才加入群組短短3天就做出赴死決定。胡佳的爸爸痛失愛子後，決定自己潛入約死群組，了解這群年輕人究竟在想些什麼，如今他透過自身力量，成功勸退了20幾位想自殺的網友，從父親的身分轉變為一名「勸生者」。

據《環球網》報導，警方發現3名死者在2018年5月24日曾簽署一份切結書，上頭寫著「我是自願的，任何人都不必承擔我死亡責任」，隨後就在一間租來的屋內燒炭輕生。胡佳的爸爸為了解開兒子自殺之謎，打開了兒子手機並點進群組對話框查看，發現裡面有大量自殺的圖片、影片，以及各種負面言論，都是在勸其他人一起結束生命，讓他不禁直冒冷汗地說，「那氛圍太陰森了…」。

▲胡佳爸爸潛入群組挖掘真相。（圖／翻攝自環球網）



沒想到胡佳的爸爸在群組內表明自己身分後，竟然還有年輕人說「你兒子的死是個很好的範例，我會模仿他的方式來輕生。」這些言語雖然讓胡佳爸爸十分痛心，但他仍決定要改變這群人的思維，即使心愛的兒子已經回不來，至少能盡力阻止更多人想不開。

在與這些年輕人對話的過程中，胡佳的爸爸以柔性勸導方式勸退許多想自殺的人，也終於找出兒子當初輕生的原因，原來他是因為課業壓力與創業失敗，讓他體重在短短時間內暴增24公斤，和女友的感情也出現問題，加上自從加入約死群後，每天都處在負面氛圍裡，心情越來越低落，最終選擇結束生命。

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