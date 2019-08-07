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騙局！台美3千億羅塔島開發案「主席驚爆是通緝犯」　大咖立委上當幫站台

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圖、文／鏡週刊

上週三下午，「羅塔國際未來島發展規劃」新聞發布會，在台北市大直五星級萬豪酒店盛大召開，「羅塔財富控股集團」主席朱傑麟與其合作夥伴、前主計長韋伯韜在會中宣布，總值新台幣3,000億元的羅塔島投資計畫正式啟動。

▲羅塔集團的記者會政商雲集，包括前外交部長陳唐山、立委鄭寶清、陳歐珀等人都應邀出席。（圖／鏡週刊提供，下同）

羅塔財富集團宣稱主導新台幣3千億元的羅塔島投資開發案，日前在台盛大召開計畫啟動記者會。

為吸引媒體關注，集團特別請到立委陳歐珀、鄭寶清、前外交部長陳唐山、前台南市長許添財、名嘴江中博等人站台，其中陳唐山、鄭寶清及陳歐珀並上台致詞，盛讚羅塔財富控股集團規劃的投資案，是政府新南向政策的最好示範，頗有替集團背書的味道。

羅塔島位於塞班島和關島之間，是一塊待開發的處女地。（翻攝羅塔集團簡報）

不過，本刊接獲爆料，集團主席朱傑麟其實是1名通緝犯，他在中國化名「朱杰麟」，涉及多起吸金詐騙案，遭公安調查，逃回台灣，並於6月初搭上在羅塔島經營度假村的SNM集團總裁、美籍韓國人Hee Kyun Cho，假意與對方簽約，再以該合約對外吸金。Hee Kyun Cho透過管道提供取消合約的律師函等相關證據，跨海向本刊踢爆朱是個騙子。

羅塔集團的投資企劃書中，特別放上羅塔島最大的SNM集團總裁Hee Kyun Cho的照片，對外吸金。（翻攝羅塔集團簡報）

另有知情人士July指出，要在羅塔島經營賭場，需有官方許可牌照，目前唯一擁有牌照的就是Hee Kyun Cho，試問一間沒有執照的公司，如何能以「博弈發展」為中心概念，進而導入如該集團企劃書所標榜的綠能、通訊、醫療及人文教育、食衣住行等「台灣元素」開發羅塔島？

羅塔集團主席朱傑麟一直未付200萬美元簽約金，SNM集團已在6月底寄出律師函，終止與朱的合約。（當事人提供）

July說，這次朱傑麟召開記者會之前，還厚臉皮發函邀請Hee Kyun Cho，請他共襄盛舉，記者會後朱也致電2人的共同朋友，請其轉達Hee Kyun Cho「等賺到錢之後，會支付虧欠的款項。」但Hee Kyun Cho完全不為所動，只丟下一句「拒絕和詐騙分子合作」，並決定對朱提告。

羅島財富控股集團的總部位於台北市內湖區這棟大樓內。
 
July告訴本刊，朱傑麟在中國佯稱是台灣望族，事實上家境普通，學歷只有高職畢業，赴大陸前的職業為廚師；定居大陸後成立「亞太支付通」及「百立寶集團」，以發行乙太幣及推出高利還本的投資方案大舉吸金。中國當局獲報後介入偵辦，朱聞訊逃回台灣，但其他共犯已陸續落網。
 
對此，朱傑麟接受本刊電話訪問大聲喊冤，表示一切都是有人刻意在散發黑函，惡意抹黑中傷他個人，在羅塔島上所有合同開發項目都是和當地政府合作，沒有和任何人或民間有契約關係，到目前為止也沒有對外募得一分錢，至於投資「10萬美元返還300萬美元」更不曾說過。
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關鍵字：鏡週刊,瞞天過海三千億

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