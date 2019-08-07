　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

在大台北聯營公車、國道客運擁有半壁江山的三重客運家族，上個月驚爆經營權大戰，名媛李晶晶的父親、首都客運董事長李博文與從不管事的老四合作，並找來前立委蔡正元出任董事加入戰局，召開臨時股東會，以55%股權拿下全部、9席董事，老大徹底被趕出自己公司經營團隊，兄弟鬩牆猶如宮鬥劇，客運界人士看得目不暇給。

▲三重客運前董事長李博仁（左）慘遭胞弟李博文（右）奪取經營權，連1席董事也沒拿到。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

知情人士說，今年6月11日，三重客運召開股東會，老三李博文就結合因健康因素從不管家族事業的老四李博信，來勢洶洶欲奪大位，當時大哥李博仁見形勢不利，宣布散會。而名媛李晶晶的父親、老三李博文，很快的於7月2日發動奇襲，在自己地盤首都客運大樓召開股東大會。

老大陣營控訴，當天李博文用「奧步」，不承認委託書，不給遲到的二哥進場，騙二嫂到貴賓室，導致她無法行使股東權利，終於以55％的股權拿到全部、9席董事，徹底將大哥掃地出門。

  1. 老三李博文將在苗栗打造電動公車廠，分食政府600億元補助大餅。（東方IC）
  2. 首都客運千金李晶晶，是李博文的掌上明珠。

當天召開，還找了前立委蔡正元以「富業實業公司法人代表」的身分進入董事會，先擔任總經理，等20天後局勢穩定，才將總座的位子交給愛將李建文。對此，老大陣營認為，曾涉入國民黨黨產弊案的蔡正元，爭議很大，蔡的角色說白了就是「門神」，老三此舉已讓公司的形象受損。

對自家兄弟狠招盡出，老三陣營的講法是，總經理簡有政上任後擴張多條新路線卻持續賠錢，前年的財報竟出現近1億5千萬元的虧損；此外，大哥意圖出售三重客運、老爸的「起家厝」土地給某建商，加上經營績效差，所以家族所有成員一致同意將大哥拉下馬。

上述說法，老大陣營駁斥說，簡總經理上任很快後轉虧為盈，虧錢路線也與他無關；他們也承認，李博仁的確想過要賣地增加公司現金流，但三弟不同意，他就作罷，當時並未齟齬，怎麼現在成為驅逐大哥的理由？

七月二日老三李博文召集臨時董事會，老大李博仁夫婦缺席（出席簽名處空白），力挺老大的老二夫婦出席但無力回天，蔡正元則以法人代表身分出席，老三成功主導拿下經營權。

老大陣營認為，績效盈虧、賣土地等理由都是事後心虛的飾詞，老三真正覬覦的是一統客運江湖後的大餅。第一，台北市政府今年編列38億元票價補貼預算，新北市也有27億元，雙北一共近65億元的補貼預算，拿下三重客運後的李博文，就獨拿近39億元。

第二，李博文真正覬覦的還不只區區幾十億元的補助金額，他的目標其實是600億元的公車電動化大餅，而且他已經在苗栗買了8000坪土地，興建電動公車造車廠，這才是他急於成為新一代「客運教父」，不惜從兄長手中奪取經營權的真正原因。

三重客運小檔案

三重客運於1968年5月7日，由前監委李炳盛一手創設，經營公路客運業務，初期營運規模20輛車，其後為配合觀光事業發展，於1970年9月14日，兼營遊覽車出租業務。1977年4月30日，加入台北市聯營公車體系；1996年10月9日，獲准經營「台北-新竹」國道客運路線，奠定經營國道路線的基礎。


更多鏡週刊報導
【客運大王家變2】老大嗆「我說了算」　結果被持股55%的三弟整碗捧
【客運大王家變3】蔡正元當了20天總經理　老大：他是老三叫來圍事的
【客運大王家變4】4兄弟網內互打　專業經理人成砲灰

ET快訊
屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂
噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言
利奇馬變胖增強最快11:30海警　賴忠瑋：中南部也可能籠罩暴

關鍵字：鏡週刊,客運大王家變

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」水果　財運＋健康幫你一起打包

「油槍插著人就走了」她被噴傻眼　曝加油站員工更白目行徑：整個火都上來

利奇馬將開眼！鄭明典：這是一條有點尷尬路徑　賈新興曝影響程度2關鍵

利奇馬變胖增強最快11：30海警　賴忠瑋：若再南偏中南部也可能籠罩暴風圈

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

4萬考生注意今指考放榜　上午8點起可用「登記查榜APP」查榜

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防紫爆水炸彈

一芳「30萬起家」狂開1500間分店　一份聲明動搖14年飲料王國

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

哈密瓜的朋友是誰？　王嘉爾的語言她一聽就懂XDD

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

李光洙醜臉三連發+魔性笑聲　「ending妖精」全臉塗藍...GG了XDD

拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」水果　財運＋健康幫你一起打包

「油槍插著人就走了」她被噴傻眼　曝加油站員工更白目行徑：整個火都上來

利奇馬將開眼！鄭明典：這是一條有點尷尬路徑　賈新興曝影響程度2關鍵

利奇馬變胖增強最快11：30海警　賴忠瑋：若再南偏中南部也可能籠罩暴風圈

「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

午後變天！利奇馬「風雨很有感」影響各地時間曝　恐西北颱？吳德榮說話了

4萬考生注意今指考放榜　上午8點起可用「登記查榜APP」查榜

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　減速轉彎！周四五影響最劇防強風豪雨

利奇馬3階段風雨「致災10縣市」！降雨熱區出爐　周五嚴防紫爆水炸彈

一芳「30萬起家」狂開1500間分店　一份聲明動搖14年飲料王國

柯文哲批蔡英文幕僚貪汙　連勝文：想合作的人應看

Infiniti QX60獲IIHS撞擊測試佳績！7人座休旅豪華更安全

大寮陳家班2019「精饌米獎」奪亞軍　高雄147號香米四處飄香

利奇馬颱風侵台機率高　高雄區農改場籲農友加強防範

狂吃西瓜胖5kg！她「四肢腫爆」醫驚…腎友嗑「這水果」小心中毒

拜拜東西傳好了沒？中元普渡選對「吉利」水果　財運＋健康幫你一起打包

外國軍人愛情詐騙又來了　女子網戀險陷跨國陷阱

「油槍插著人就走了」她被噴傻眼　曝加油站員工更白目行徑：整個火都上來

利奇馬增強將轉中颱！NASA衛星影像曝：颱風中心有強勁暴風雨

利奇馬將開眼！鄭明典：這是一條有點尷尬路徑　賈新興曝影響程度2關鍵

東吳183天菜「逼瘋女友16次」 用影片偷約竟辯：想找其他異性

生活熱門新聞

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程..

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8..

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮..

利奇馬風雨致災10縣市！周五防..

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　..

即／台北01:00有感地震！強..

利奇馬變胖增強！　最快11：3..

快訊／14分鐘後再震！台北01..

利奇馬「風雨很有感」　影響各地..

即／北投01:00極淺層3.2..

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北..

媽突准開整晚冷氣　她見條件猶豫..

2小鴨結伴逛超商　「真相」萌翻..

便當店都月入百萬？背後真相曝光

更多熱門

相關新聞

都有3P！《灼人秘密》影射《血觀音》

吳可熙擔任編劇與主演的《灼人秘密》，讓電影圈很多人都覺得是在影射《血觀音》並醜化楊雅喆。根據看過兩部電影的圈內工作人員透露，除了相對比較明顯、2部片都有的那場3P戲、火燒船外，還有裡頭飾演導演的施名帥，他的台詞：「那場戲有5個層次。神智不清、絕望、心碎、覺醒、放手找到自由。」而「層次」2字，就是楊雅喆口頭禪之一。

曾遭「鈔票打臉」吳可熙翻身睡進導演家

鄭人碩灑18萬「買9個A貨包」寵小薰

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34年父子情

網紅阿翰惡搞「莒光園地」　疾管署道歉

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬風雨致災10縣市！周五防雨彈

謝維洲欠千萬賭債　謝長廷斷34年父子情

專訪／Julia驚爆身體其實超硬！

女星半夜睡進導演家11hrs！「演過4部片全是他的」

利奇馬今將變中颱海陸警恐齊發　周四五影響最劇

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面