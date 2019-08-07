「三重客運董座」Get！李晶晶父成客運界的King　意外扯入蔡正元

圖、文／鏡週刊

在大台北聯營公車、國道客運擁有半壁江山的三重客運家族，上個月驚爆經營權大戰，名媛李晶晶的父親、首都客運董事長李博文與從不管事的老四合作，並找來前立委蔡正元出任董事加入戰局，召開臨時股東會，以55%股權拿下全部、9席董事，老大徹底被趕出自己公司經營團隊，兄弟鬩牆猶如宮鬥劇，客運界人士看得目不暇給。

▲三重客運前董事長李博仁（左）慘遭胞弟李博文（右）奪取經營權，連1席董事也沒拿到。（圖／鏡週刊提供，下同）

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知情人士說，今年6月11日，三重客運召開股東會，老三李博文就結合因健康因素從不管家族事業的老四李博信，來勢洶洶欲奪大位，當時大哥李博仁見形勢不利，宣布散會。而名媛李晶晶的父親、老三李博文，很快的於7月2日發動奇襲，在自己地盤首都客運大樓召開股東大會。

老大陣營控訴，當天李博文用「奧步」，不承認委託書，不給遲到的二哥進場，騙二嫂到貴賓室，導致她無法行使股東權利，終於以55％的股權拿到全部、9席董事，徹底將大哥掃地出門。

當天召開，還找了前立委蔡正元以「富業實業公司法人代表」的身分進入董事會，先擔任總經理，等20天後局勢穩定，才將總座的位子交給愛將李建文。對此，老大陣營認為，曾涉入國民黨黨產弊案的蔡正元，爭議很大，蔡的角色說白了就是「門神」，老三此舉已讓公司的形象受損。

對自家兄弟狠招盡出，老三陣營的講法是，總經理簡有政上任後擴張多條新路線卻持續賠錢，前年的財報竟出現近1億5千萬元的虧損；此外，大哥意圖出售三重客運、老爸的「起家厝」土地給某建商，加上經營績效差，所以家族所有成員一致同意將大哥拉下馬。

上述說法，老大陣營駁斥說，簡總經理上任很快後轉虧為盈，虧錢路線也與他無關；他們也承認，李博仁的確想過要賣地增加公司現金流，但三弟不同意，他就作罷，當時並未齟齬，怎麼現在成為驅逐大哥的理由？

老大陣營認為，績效盈虧、賣土地等理由都是事後心虛的飾詞，老三真正覬覦的是一統客運江湖後的大餅。第一，台北市政府今年編列38億元票價補貼預算，新北市也有27億元，雙北一共近65億元的補貼預算，拿下三重客運後的李博文，就獨拿近39億元。

第二，李博文真正覬覦的還不只區區幾十億元的補助金額，他的目標其實是600億元的公車電動化大餅，而且他已經在苗栗買了8000坪土地，興建電動公車造車廠，這才是他急於成為新一代「客運教父」，不惜從兄長手中奪取經營權的真正原因。

三重客運小檔案 三重客運於1968年5月7日，由前監委李炳盛一手創設，經營公路客運業務，初期營運規模20輛車，其後為配合觀光事業發展，於1970年9月14日，兼營遊覽車出租業務。1977年4月30日，加入台北市聯營公車體系；1996年10月9日，獲准經營「台北-新竹」國道客運路線，奠定經營國道路線的基礎。



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