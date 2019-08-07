謝長廷「斷34年父子情」！謝維洲欠千萬賭債「改姓隱名」　見黑衣人就逃

圖、文／鏡週刊

駐日代表謝長廷日前在臉書發文，指兒子謝維洲自殺住院的消息「完全是假新聞」。謝長廷更爆料謝維洲改了姓隱了名，低調反省，努力想擺脫過去，但就在父親節前夕，本刊接獲爆料指出，謝維洲在議員任內因沉迷運彩，積欠銀行大筆債務，落選後無力清償，父子經過深談，已於去年底終止收養關係，謝維洲更改從生母姓氏，變成了「張維洲」。

▲謝長廷（右）自謝維洲（左，翻攝謝維洲臉書）2歲起收養，長達30多年的情感如今生變，2人不再是父子關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

謝長廷並說謝維洲從政4年，性格上完全不適應，又被貼上政二代的標籤，精神一直痛苦不堪，言行跟著扭曲，去年選舉也負了債，落選後他「改了姓隱了名」，低調反省，努力想擺脫過去的政治連結，過著平常人的生活。他並說，這時傳出這種假消息，對謝維洲也是考驗。

本刊取得士林地方法院7月4日的一份判決，證實謝長廷的說法。原來，謝維洲在2015年向華南銀行借款250萬元，但自去年12月28日後就未再還款，違約金加上利息仍欠款148萬元，而謝維洲未如期在言詞辯論期日到場陳述，形同承認債權事實，但判決書上被告的姓名已改成「張維洲」，姓名後方則括號註記「原名謝維洲」。

▲今年三月至七月間，一連四件的法院判決，意外揭露謝維洲已改姓的事實。

本刊調查，謝維洲去年底代表民進黨參選台北市第1選區議員，以不到900票的差距飲恨落選，之後他積欠的龐大債務旋即浮出檯面，在法院的判決紀錄中，他欠銀行不只一筆，今年就有4筆遭列為被告，案由皆是清償借款、給付簽帳卡消費款及支付命令，總計約240萬元。

知情人士透露，謝長廷去年耶誕節前夕曾經返台，協助安頓謝維洲議員研究室及服務處人員，但得知兒子積欠銀行多筆信用貸款，且無償債能力，謝長廷無意再幫兒子清償欠債，2人長談後決定終止收養關係，謝維洲也同意未來不會繼承謝長廷的家產，之後即前往戶政事務所更換身分證。

▲謝維洲過去沉迷運彩簽賭，一度遭爆負債上千萬元，當時也讓謝長廷大發雷霆。

謝長廷透過友人向本刊證實，謝維洲確實已找到新的工作，展開新的人生；謝維洲則向友人說，雖然每個月1/3的薪水要被銀行扣走，但這是他自己犯的錯，也要為自己負責。

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