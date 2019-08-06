提升桃機服務品質　航警局認證通過配戴外國旗胸章

▲航警局自八月起，桃機凡配帶外國旗幟胸章員警即具有外語能力服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為因應桃園國際機場不斷增加外籍旅客成長人數，航警局八月起包括安檢、保安大隊人員具有外語能力者通過外語認證者，將配戴外國旗幟胸章，航警局長黃嘉祿表示，入出境旅客如有任何問題，可詢問配戴外國旗幟胸章的第一線同仁各項諮詢服務，希望有效提升航警局國際化形象與服務品質。

黃嘉祿指出，為提昇國門與國內機場外語諮詢服務能力，航警局鼓勵第一線員警發揮外語專長，包括安檢、保安大隊具外語言專才通過檢測者，將配戴外國國旗胸章，以提供外籍旅客諮詢與請求服務協助等，目前通過測驗者包括英語、越南語等外語，未來第二階段還會考慮增加印尼，日、韓與粵語等外語。

▲航警局八月起在桃機配帶外國旗幟胸章員警具有外語能力服務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局內部通過英語測驗共計有51人、越南語測驗有3人，凡通過外語專長第一線員警自8月起配戴外國旗幟胸章，在第一與第二航廈為外籍旅客提供諮詢服務，若外籍民眾有任何服務需求，可就近找到配戴外國旗幟胸章執勤員警，以解決外籍旅客求助無門窘境，也可體驗到台灣有賓至如歸親切感。

▲航警局八月起，桃機配帶外國旗幟胸章員警具外語能力，安檢二隊施姓正妹備受矚目。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，為提升國際化形象與服務品質，航警局內部第一線同仁進行外語訓練課程，聘請專業外語師資配合政府新南向政策，連續2年辦理越南語基礎課程，本年另將開辦印尼語訓練，提供對來台的印尼旅客或外勞獲得語言溝通服務，此項外國旗幟服務措施自八月開始實施後，有效提升航警局國際化形象與服務品質，其中安檢二隊施姓正妹親切的笑容與流利英語服務，也備受入出境外籍旅客的好評。

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