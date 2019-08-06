桃花眼航警正妹安檢員超吸睛　提供外語諮詢網喊：好想給她檢查

▲航警局安檢大隊施姓女檢查女亮麗外型引發討論，她以優異外語能力取得英語諮詢認證。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／桃園報導

航警局近來全面提升警員諮詢服務能力，鼓勵同仁培養外語專長，更推行外語認證資格，航警局警察、安檢員同仁透過外語檢測者，將配戴該外語與國旗胸章，以便利外籍旅客諮詢或協助通關旅行，其中桃機航警安檢大隊的施姓正妹檢查員外型亮麗、五官立體標緻、有混血洋娃娃般的姣好外形加上桃花大眼，配上性感翹唇和飄逸長髮，有幾分酷似「性感女神」藝人許維恩。正妹檢查員日前也通過檢測擔服外語諮詢服務，施女亮麗清秀外形引發討論「真的好可愛」「我也想被她檢查」

航警局表示：為提升航警局機場同仁外語諮詢服務能力，鼓勵同仁發揮外語專長，近來透過內部訓練實施口試遴選，通過英語測驗計51人，通過越南語測驗計3名。航警局說，這些透過外語測驗的同仁，將從今年8月起配戴國旗胸章在航廈櫃台為外籍旅客提供諮詢服務。

航警局說，外籍旅客在機場有諮詢需求，可迅速找到配帶國旗胸章的執勤同仁，警方希望藉此提升機場航廈的警員服務量能，航警局說，除了英語諮詢培訓外，近兩年開辦越南語培訓，今年更將舉辦印尼語教育訓練，以提升航警同仁對東南亞旅客的服務品質。

今年航警局通過外語培訓服務的同事，最亮眼的就是隸屬桃園機場航警局安檢大隊的施姓正妹檢查員，施姓女檢查員亮麗外型、五官立體標緻、有混血洋娃娃般的姣好外形及桃花大眼，配上性感翹唇和飄逸長髮，有幾分酷似「性感女神」藝人許維恩，航警局同仁私下表示，因施女亮麗外型、加上個性爽朗大方，航警局安檢隊不少宣導活動都會請她幫忙亮相代言。

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