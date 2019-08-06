柯文哲創建台灣民眾黨　鄭文燦：組黨以後考驗才開始

▲桃園市長鄭文燦（右）6日出訪日本進行舉姊妹市訪問，桃機董事長王明德（左）到場陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日出訪日本進行姊妹市互訪，在桃園機場受訪時媒體針對台北市長柯文哲組黨時指出，民主的台灣擁有組黨的自由，不管哪一個人組織政黨，最終而言就是要接受選民的考驗，組黨以後，考驗才開始，我認為柯市長有他政治上的想法，「我們給他祝福」。

鄭文燦6日上午出訪前往日本進行姊妹市訪問，將拜會千葉縣與成田市，預計本月12日返國，上午在桃園機場搭機前接受媒體聯訪時表示，此次出訪將進行城市交流，參訪千葉美術館、離岸風力發電等設施，並與日本僑界朋友見面，這次是單純城市交流。

▲桃園市長鄭文燦（右）6日出訪日本，副市長游建華（左）與李憲明（右）在旁陪同。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體提問，柯文哲6日將召開台灣民眾黨創黨大會，未來對傳統藍綠票倉可能產生影響的看法，鄭文燦認為，民主的台灣擁有組黨的自由，擁有表達意見的自由，這是台灣很可貴的價值，不管哪一個人組織政黨，最終就是要接受選民的考驗，需要在未來選舉得到支持。

鄭文燦強調，組黨在台灣是完全自由的，但組黨以後，考驗才開始，我覺得柯市長有他的政治上的想法，今天是他組黨的日子，我們給他祝福。

媒體還關心是否此行有要幫小英總統傳達什麼訊息？鄭文燦說，沒有，此次是單純的城市交流出訪，因為後半段行程還要與市議會的團會合，所以也會跟議員會參訪一些姊妹城市建設。

此外，中央氣象局6日發布本週可能有利奇馬颱風襲台，市府這方面有何因應？鄭文燦說，市府團隊已做好萬全準備，預計12日返台，中間如果有颱風過境，會按照作業準則處理。

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