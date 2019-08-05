蜜餞有毒！　航警追中華郵政包裹　查扣市價900萬「一粒眠」

記者張君豪／桃園報導

航警局日前透過大數據分析，在成千上萬件欲從台灣寄往大陸的包裹中鎖定兩個可疑包裹，桃園航警局安檢大隊與財政部關務署今年5月會同航郵中心人員共同開箱查驗，在2箱標示「蜜餞」的中華郵政快捷包裹中，查獲三級毒品一粒眠共達3萬2百顆、重約9公斤。

▲航警局專案小組日前逮捕涉嫌寄送一粒眠的兩名男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲航警局專案小組日前攔查中華郵政包裹，查獲大批一粒眠。（圖／記者張君豪翻攝）

警查扣貨送航醫中心檢驗確定是三級毒品、俗稱一粒眠的芬納西泮。這批毒品市價高達約600到900多萬元，警方事後按兵不動，日前收網逮捕兩名涉嫌寄送這批毒品的許姓犯嫌。

航警局表示，關務署與入出境安檢大隊是在今年5月8日下午攔查到這兩件「蜜餞」包裹，結果發現內含大批一粒眠毒品，警方於5月10日循線趕到彰化縣鹿港鎮逮捕涉嫌寄送毒品的許姓男子，但運毒集團內部控管相當嚴格，警方歷經2個多月複訊、調查並分析許嫌手機資訊後，7月24日下午再赴彰化鹿港逮捕另一名涉嫌提供一粒眠及指示下手寄送毒品的犯嫌。

警方訊後將兩人依違反毒品危害防制條例移請臺灣桃園地方檢察署偵辦，目前航警局專案小組並將持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

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