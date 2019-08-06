一芳3點聲明道歉「未來不涉及政治」　民眾：有澄清就繼續喝

▲一芳水果茶晴光店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

一芳台灣水果茶5日在微博發文支持一國兩制，聲明一出引發網友揚言抵制，一豐豐原總公司於6日下午發三點聲明，指出此為偶發事件，未來會遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則。對此，有民眾認為總公司有出來說明就接受，未來會繼續喝，也有民眾表示澄清很避重就輕，但因為從來沒喝過一芳，所以沒有抵制問題。

請繼續往下閱讀...

▲一芳台北內湖店也在店門口貼聲明。（圖／記者彭懷玉攝）

一芳台灣水果茶5日在微博發文支持一國兩制，讓全台各地加盟店急跳腳，就怕「被代表」。台北伊通店、台北晴光店、台北內湖店5日晚上第一時間在臉書專頁發聲明切割，表示此為「香港代理商」在微博上所發表的聲明，店家並不認同。6日實際走訪晴光店，當被問及今天生意是否有受到影響，店員僅淡淡以「還好阿。」回應，並不多談。

▲一芳水果茶豐原總公司聲明。（圖／記者陳玉翻攝）

實際訪問兩組路過民眾，一位女性上班族表示，平常偶爾才會喝一芳，也知道一芳昨天在微博發表支持一國兩制，覺得應該是香港加盟自己亂講，畢竟加盟與直營本就不太一樣，且覺得總公司已經有出來說明，就覺得OK，之後也會繼續喝，不會特別抵制。

另一位女性民眾則表示，從來沒喝過一芳，認為台灣飲料店品牌多、選擇也多，並不差這一家，若是不喜歡不喝就好。但她認為在這種時機發表支持一國兩制很愚蠢，台灣的加盟店被無辜波及很衰，而總公司的澄清也很避重就輕，但因為平常就不喝一芳，所以並沒有抵制或不抵制的問題。

一芳豐原總公司發表三點聲明如下：

1.「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。

2. 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3. 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。

其他人還看了…

不認同一芳微博PO「一國兩制」 台北內湖店買氣旺民眾照買：不清楚

拒喝一芳延燒！醫響應Po文「一果兩汁好難喝」挺港...抵制分店＆旗下品牌

一芳伊通店：我們並不想紅 臉書發文「不要為難員工」

「一芳」挑起敏感神經！豐原總公司閉門不回應 民眾諷可以改名了