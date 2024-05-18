以前很少見！火鍋店「多出1青菜」一票必夾　老饕大推：炒的也好吃

▲很多人喜歡吃火鍋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者曾筠淇／綜合報導

很多吃到飽的火鍋店都會讓民眾自己去夾菜，而比較常見的菜就包含高麗菜、空心菜、青江菜等，不過近日則有網友注意到，現在有越來越多店會提供水蓮，這是為什麼？貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「水蓮是怎麼被推行吃起來的」為標題發文，提到十多年前，吃到飽餐廳似乎比較少看到水蓮，但現在火鍋店、壽喜燒店等，都常會提供水蓮給民眾夾取，這是為什麼呢？

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貼文曝光後，不少網友大讚，「有點貴，但我喜歡那脆脆的口感」、「吃起來像蘆筍，還不賴」、「口感好」、「脆脆的好吃」、「還蠻好吃的啊，只是有點貴」、「好吃啊」。也有網友直呼，「用炒的才好吃，放火鍋裡超怪」、「用炒的油油亮亮脆脆最好吃」、「炒水蓮超好吃」、「熱炒店必點」、「用炒的超好吃」。

▲網友覺得水蓮用「炒」的最好吃。（圖／記者曾筠淇攝）

也有網友討論道，「就其他菜吃膩了啊」、「又少又貴」、「2000年就有了」、「蠻好吃的啊，（但）餐廳不是一直都有在賣」、「水蓮算便宜的菜了吧」。

事實上，水蓮的學名為龍骨瓣莕菜，另又被稱為野蓮，是近幾年非常受歡迎的菜之一。不過，水蓮在10多年前並不是這麼常見，1990年代因高雄美濃成為觀光重鎮，被視為美濃地方特色料理的「炒野蓮」才漸漸出現在大眾視線。

2000年代，野蓮則從美濃在地流傳到外地，各地也開始有野蓮料理；2010年代，台灣經歷幾次颱風，因野蓮相比其他蔬果更能抗風耐雨，因此野蓮順勢而起，有越來越多盤商、餐廳加碼下單，其也變得更為常見。