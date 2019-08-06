最美公車！駝背阿伯牽單車誤闖環快　暖心司機直接連人帶車載走

記者陳以昇／新北報導

「阿伯，安內危險啦，車牽上來！」公車司機叫一名騎腳踏車老伯上車。欣欣客運李姓司機日前行駛在台北市中華路要上環快往永和區時，發現一名老伯吃力地牽著腳踏車，闖入快速道路匝道，擔心發生危險，乾脆連人帶車載他往永和頂溪，事後義舉被披露，司機靦腆地回說：「這是應該的啦！」

▲老伯騎腳踏車誤闖環快 。（圖／記者陳以昇翻攝）

上月（7月）30日下午2時許，欣欣客運249號公車司機李雲鵬（47歲）行駛在台北市中華路，準備上環河快速道路往中永和方向行駛，卻在上匝道時，竟發現一名年邁老伯駝著背，吃力地牽著一台腳踏車，往匝道斜坡走。

▼欣欣客運249號公車司機李雲鵬將人、腳踏車都載上公車，送到安全地方 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李雲鵬司機見狀，直覺若不幫他，鐵定會發生危險，立即對同車男乘客說「拜託一下，去叫他上來，叫他把車牽上來」，男乘客下車告訴老伯「不能走這條路啦」，並協助他將腳踏車抬上公車，老伯上車後也沒說要去哪，只露出微笑對李司機點點頭，隨後載他到永和頂溪捷運站下車。

司機李雲鵬開公車已經有11年的資歷，對當天幫助老伯的義舉，他靦腆地說「覺得他會發生危險，當下想說趕快停車，請乘客協助他，人車一起上車」，同車乘客也讚許這個暖心的舉動，但他卻不居功「看到老先生有危險，出手幫忙這是應該的啦！」

▼欣欣客運249號公車司機李雲鵬不居功地說「出手幫忙這是應該的」 。（圖／記者陳以昇攝）