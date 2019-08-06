豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

▲2人8年來不斷分分合合，因為復合遭拒，所以女方才翻臉。（示意圖／pixabay）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子前往探視生病的前未婚妻，由於經不起前未婚妻挑逗，就接受對方為他口交與「過門不入」，事後因拒絕「被求婚」而遭指控性侵。檢方調查發現，驗傷單中並無生殖器插入等跡證，且2人對話中可看出前未婚妻明顯因被拒才惱羞成怒、報警提告甚至要求8萬元和解金。因女方證詞有疑慮，檢方對此做出不起訴處分。

小莉(化名)指控，2018年11月，自己因感冒在家休息，前男友阿昌(化名)前往探病，趁著她吃感冒藥嗜睡、意識不清、無力抗拒時，對她強行脫衣褲性侵得逞。

阿昌否認犯行，他供稱，當天小莉向他懺悔，說做了很多對不起他的事，還抱著他，表示要幫他生小孩，關燈後，小莉就開始主動親吻他，他也順著氣氛撫摸她的胸部。阿昌表示，小莉的確有幫他口交，自己也脫去對方內褲，但沒有「進門」，整個過程中對方都是自願且清醒。

阿昌說，小莉是他的前未婚妻，2人8年來不斷分分合合，事發後2天，對方向他表示希望能復合遭拒，然後她就開始質疑自己為何脫她內褲，還向他開口要8萬元。

檢方調查，小莉一開始自述說吃藥嗜睡、意識不清，但對於阿昌性侵過程，確前後說法不符，且驗傷結果也未發現生殖器遭侵入或有明顯發生性行為跡證，整個過程有諸多疑點。

檢方再調查2人LINE對話，小莉多次想與阿昌共組家庭、結婚、生小孩等內容，案發後2人仍有數十秒至數百秒不等長度的通話，阿昌也傳關心訊息給小莉，還要求阿昌帶她去廟裡拜拜，想看日子辦喜事，但卻遭到阿昌以「不了，我想過我自己的生活，我已經習慣目前的生活了」等文字拒絕，而對方開始翻臉，質問是否脫她內褲，並表示已經報警，報案後又表示要拿8萬元和解。

檢方認為，小莉說法前後不一，且與LINE對話不符合，其說詞明顯不足以採信，對於指控阿昌性侵仍有疑慮，因此全案不起訴。

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