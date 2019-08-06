　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪放女主動XX誘婚　拒絕被求婚...她秒翻臉還要8萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鑽戒,求婚,結婚戒指,戒指,婚姻,訂婚。（圖／免費圖庫pixabay）

▲2人8年來不斷分分合合，因為復合遭拒，所以女方才翻臉。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子前往探視生病的前未婚妻，由於經不起前未婚妻挑逗，就接受對方為他口交與「過門不入」，事後因拒絕「被求婚」而遭指控性侵。檢方調查發現，驗傷單中並無生殖器插入等跡證，且2人對話中可看出前未婚妻明顯因被拒才惱羞成怒、報警提告甚至要求8萬元和解金。因女方證詞有疑慮，檢方對此做出不起訴處分。

小莉(化名)指控，2018年11月，自己因感冒在家休息，前男友阿昌(化名)前往探病，趁著她吃感冒藥嗜睡、意識不清、無力抗拒時，對她強行脫衣褲性侵得逞。

阿昌否認犯行，他供稱，當天小莉向他懺悔，說做了很多對不起他的事，還抱著他，表示要幫他生小孩，關燈後，小莉就開始主動親吻他，他也順著氣氛撫摸她的胸部。阿昌表示，小莉的確有幫他口交，自己也脫去對方內褲，但沒有「進門」，整個過程中對方都是自願且清醒。

阿昌說，小莉是他的前未婚妻，2人8年來不斷分分合合，事發後2天，對方向他表示希望能復合遭拒，然後她就開始質疑自己為何脫她內褲，還向他開口要8萬元。

檢方調查，小莉一開始自述說吃藥嗜睡、意識不清，但對於阿昌性侵過程，確前後說法不符，且驗傷結果也未發現生殖器遭侵入或有明顯發生性行為跡證，整個過程有諸多疑點。

檢方再調查2人LINE對話，小莉多次想與阿昌共組家庭、結婚、生小孩等內容，案發後2人仍有數十秒至數百秒不等長度的通話，阿昌也傳關心訊息給小莉，還要求阿昌帶她去廟裡拜拜，想看日子辦喜事，但卻遭到阿昌以「不了，我想過我自己的生活，我已經習慣目前的生活了」等文字拒絕，而對方開始翻臉，質問是否脫她內褲，並表示已經報警，報案後又表示要拿8萬元和解。

檢方認為，小莉說法前後不一，且與LINE對話不符合，其說詞明顯不足以採信，對於指控阿昌性侵仍有疑慮，因此全案不起訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

ET快訊
快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃
快訊／台北01:00有感地震！　強晃1秒

關鍵字：性侵,求婚,未婚妻,懷孕

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

師生比違規「開罰3萬」！泳池溺水命危　4歲女童加護病房觀察

豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

父親節禮物！徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

快訊／剛走出電梯…比特犬撲來「狂咬臉」　3歲童、懷孕媽媽送醫

兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉

快訊／宜蘭騎士飛車搶金項鍊　倒楣搶匪連夜被警抓

陸客「3顆泳圈」偷渡金門！剛上岸就被捕　山東腔讓岸巡人員崩潰

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

IU親眼看到ＯＯ被ＯＯ！　 滿月的冤恨公開..《德魯納》大反轉

被重判73年！毒梟喬裝女兒想越獄　戴面具+粉系衣「長太詭異」被抓包

「我想給大家看台灣真正的美麗」 瑞典型男全中文介紹！網讚感動

萌犬被放椅子上...下秒突拔腿狂奔 「魔性旋轉」網笑翻：當跑步機嗎？

超萌喬巴爆米花桶、7大玩水場景 香港海洋公園航海王夏水戰必濕身

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

噴槍灌殺3歲女！生父詭異消失「通聯紀錄」曝…法官當場戳破謊言

師生比違規「開罰3萬」！泳池溺水命危　4歲女童加護病房觀察

豪放女主動「XX誘婚」　他說完一句話...她秒翻臉還要8萬

桃園工地幫浦車灌漿突斷管！　24歲新婚工人被砸重傷送醫不治

父親節禮物！徐國勇贈加菜金慰勞「警爸」　也幫蔡英文轉達好消息

快訊／剛走出電梯…比特犬撲來「狂咬臉」　3歲童、懷孕媽媽送醫

兄妹趕公車闖紅燈！被92歲老翁「開車撞飛7m」慘死　家屬崩潰：他拒道歉

快訊／宜蘭騎士飛車搶金項鍊　倒楣搶匪連夜被警抓

陸客「3顆泳圈」偷渡金門！剛上岸就被捕　山東腔讓岸巡人員崩潰

姪子「超萌菜單」逼瘋阿姨！她上網求救：小孩的世界我不懂

快訊／14分鐘後再震！台北01：14「猛扯一下」搖晃　網：陽明山晃好大

在早餐店上班錯了嗎？ 媽教訓女兒：不讀書就會像哥哥一樣早起

快訊／真的有地震！北投01:00極淺層3.2地震　「1秒強晃一下」陽明山最大3級

快訊／台北01:00發生3.2有感地震！強晃1秒「深度僅5公里」

泰國靚麗空姐感染登革熱　3天後器官衰竭極速死亡

中職／花蓮本季首戰　富邦羅力對決統一亞力克

快訊／「車自己爆炸！」南港鐵皮工廠起火！火舌竄出延燒…鄰居嚇傻

利奇馬將開眼「80%襲北基宜」豪雨轟3天！彭啟明：暴風圈8日觸陸　恐放颱風假

第4波關稅嚇跑代工廠　英業達要遷回20%筆電產能回台

超狂蛇醫阿嬤！徒手抓2m眼鏡蛇　「繞手臂閒晃」被咬逾50次沒事

社會熱門新聞

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

陸客3顆泳圈偷渡金門　剛上岸就..

高雄逆子討不到800元！推倒輪..

92歲翁撞死闖紅燈兄妹！家屬崩..

東吳天菜亂PO女友影片！竟辯：..

夫妻潛水氣瓶用盡！游回岸老公仍..

噴槍灌殺3歲女！生父「通聯紀錄..

4歲女童溺水命危　媽崩潰：才第..

男大生暗戀女家教　網購自白劑G..

豪放女誘婚　一句話讓她秒翻臉

鐵捲門下露出一顆頭　台南婦慘遭..

快訊／南港鐵皮工廠起火！鄰居嚇..

即／4歲女童「戲水池溺水」命危..

更多熱門

相關新聞

紐西蘭40年首次改革將墮胎合法化

紐西蘭政府5日公開聲明，將重新修訂墮胎法計畫，女性在懷孕20週以內可以自行決定是否要墮胎，但若超過期限，則必需要有1名醫療人員合理地相信，並證明墮胎對該女性的身心健康和福祉是合適的，此外，也計畫在診所的周圍劃設150公尺的「安全區」，以避免遭到抗議者的騷擾。

18歲小媽產女　灌清潔劑+裝垃圾袋往外丟

神棍逼信徒獻女！瞎扯：跟我合體才能消業障

暗戀來店20次↑熟客！他按進「妹妹」下場GG

低胸妹與男友吵架扭頭走！180cm男秒尾隨逼壞壞

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 一芳 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 王令麟 艾成王瞳 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王令麟 王陽明 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 地震 王令麟 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

27歲女OL爽中4.5億元！1年後為錢發愁

利奇馬豪大雨彈灌3天　風雨時程出爐

即／出電梯比特犬撲來　母子送醫

即／台北01:00有感地震！強晃1秒

利奇馬80%襲北基宜！暴風圈8日觸陸

傳說中的「好脾氣」星座Top 4！

利奇馬3路徑周四颱風假？吳德榮有解

夫外遇！她想「那邊變緊」整6次…只能塞鉛筆

醫滑手機遭「電梯吃掉」身斷2截亡

排隊再久也願意！　便利商店辣妹

利奇馬變壯不排除登陸　風雨轟北宜花

她「裙底走光」鏡頭還在拍！

忍1年放棄奧迪？林采緹認「做好離婚準備」

「志效爆緋聞」被她說中！神婆：防彈也偷戀愛

失戀暴瘦33kg！肥宅靠2點變「大肌肌鮮肉」

更多

最夯影音

更多

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面