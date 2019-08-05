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社會 社會焦點 保障人權

萬華梧州街民宅男子遭砍送醫　運將直擊警帶回上銬男

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▲▼萬華區梧州街一處公寓2樓傳出有男子持刀傷人，警方到場將陳男帶回派出所，並派請鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博攝）

▲萬華區梧州街一處公寓2樓傳出有男子持刀傷人，警方到場將陳男帶回派出所。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／台北報導

台北市萬華區梧州街上的一處公寓2樓，5日凌晨2時許傳出有男子遭人持刀砍傷，警消接獲報案後趕抵現場，帶回一名年近60歲的陳姓男子，而另一名年近60歲的劉姓男子身上有多處刀傷，被救護人員送醫急救，整個過程都被梧州街一輛計程車上的行車紀錄器給拍下，全案目前正由萬華區警方著手調查中。

據了解，劉男與陳男疑似因為一名女子而爭風吃醋，5日凌晨2時許，2人在萬華區梧州街一處5層樓公寓的2樓內發生衝突，陳男一時情緒失控，便持菜刀攻擊劉男，造成劉男頭部及腿部有3處刀傷並且痛的大叫。附近民眾聽聞趕緊報警處理，警消接獲報案後趕抵現場，迅速將持刀傷人的陳男制伏，並將他上銬帶回派出所。

遭砍傷的劉男則被救護人員簡單包紮傷口後，送往鄰近的台大醫院救治，所幸經治療後目前並無大礙。一輛計程車當時剛好停放在路邊，全程目睹了整個過程，車上不願具名的運將向記者表示，警方到場後將一名男子上銬帶回派出所，而另外一名男子則是被救護人員送上救護車載走。

萬華區警方事後派請鑑識人員到場採證，並帶回刀械、手錶等證物，目前正在對持刀傷人的陳男進行偵訊，訊後也會視受傷的劉男是否要對陳男提出告訴，依傷害或殺人未遂罪名，將陳男移送法辦。

▲▼萬華區梧州街一處公寓2樓傳出有男子持刀傷人，警方到場將陳男帶回派出所，並派請鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博攝）

▲事發地點就在這處公寓2樓內。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華區梧州街一處公寓2樓傳出有男子持刀傷人，警方到場將陳男帶回派出所，並派請鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼鑑識人員到場拍照採證，並帶回手錶等證物。（圖／記者趙永博攝）

▲▼萬華區梧州街一處公寓2樓傳出有男子持刀傷人，警方到場將陳男帶回派出所，並派請鑑識人員到場採證。（圖／記者趙永博攝）

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