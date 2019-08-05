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LINE傳民進黨初選暗樁「唯一支持蔡英文」　調查局約談到案

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▲▼蔡英文、游錫堃出席出席「第12屆崇越論文大賞頒獎典禮」。（圖／記者葉南州攝）

▲有民眾涉嫌在LINE群組傳假訊息，稱蔡英文用不正手法介入民進黨內初選。（圖為資料照／記者葉南州攝）

記者劉昌松／台北報導

台南歐姓民眾4月間在LINE群組傳送訊息，稱民進黨初選民調專打900人電話，接電話的年輕人都會說：「唯一支持蔡英文」，涉嫌散佈「蔡英文以不公平手段介入民進黨初選」的假訊息，調查局日前已將歐約談後移送台南市警局，由警方依違反《社會秩序維護法》裁處。

民進黨是在6月進行黨內總統候選人初選民調，歐姓民眾早在4月20日，就在社群媒體LINE群組散布假訊息，內容是「我今晚接到一通百分之百可靠消息，就是台北市某人正尋覓信任度夠的黨工及其友人肯留下電話號碼，並接到電話說唯一支持蔡英文競選總統，每組30人分布很廣，預計30組。民調公司年輕人就專打這900人電話，當然蔡英文民調鐵定贏過賴清德，這消息正確無誤」。

調查局獲報後立案，7月間通知歐到案說明，以違反《社會秩序維護法》函送台南市警局，做行政裁罰，調查局提醒，若是在中選會已經公告候選人後，還傳送與候選人有關的不實訊息，就可能涉及《選罷法》中意圖使人不當選的刑事責任。

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關鍵字：假訊息,初選,民調,民進黨,選罷法

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