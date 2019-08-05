利奇馬最快周二轉中颱！　周四五最接近...氣象局不排除發警報

▲利奇馬颱風最快周二轉中颱，周四、五最接近台灣，氣象局不排除發颱風警報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

利奇馬颱風持續增強，氣象局預估最快周二將轉中颱，但環境發展更好，還可能再更強。依照氣象局上午8時公布的最新颱風路徑預報，颱風中心目前以通過東北部外海為主，但還有不確定性，氣象局表示，若依此路徑來看，發海警機率高，陸警則還要觀察，預計周二路徑就會明朗。

氣象預報員陳建安表示，利奇馬颱風目前仍維持輕颱等級，以每小時6公里速度，向西北西進行，預估周二轉中颱機率高，周四、五以中颱之姿接近台灣，但若環境發展更好，利奇馬還可能再更強。

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▲利奇馬颱風8/5 0800路徑潛勢預報，路徑往台灣方向修正。（圖／中央氣象局）

陳建安說，路徑有稍再往台灣調整，各國也有這樣的趨勢，主要是因為歐美數值模式都顯示颱風可能會比較靠近台灣，影響最明顯時間點預計落在周四、五，屆時東半部、北部下雨機率高，中南部地區的影響則要視颱風靠近的程度而定。

氣象局表示，若依上午8時發布的最新颱風路徑預報，發布海警機率高，但因為颱風目前移動速度很慢，未來增強後颱風會加速到多快，則會影響到海警發布的時間點；至於陸警則要視未來颱風路徑判斷，只要路徑偏一點點，就會差很多，預估周二路徑就會比較明朗。

另外，颱風預估周六（10日）遠離台灣，在颱風北上後風向轉為西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司則分析，經過一個晚上的預報調整，各個模式、機構的路徑逐漸收斂，由於北方太平洋高壓增強的趨勢明顯，利奇馬颱風將朝西北、往台灣東方海面行進，於8/9-8/10最接近台灣。

目前資料顯示由北方近海通過的機會較高，也不排除有直接登陸台灣的機會。除了北部、東部首當其衝，中南部也要特別留意颱風過後引進的旺盛西南風。