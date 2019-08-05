　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

暗黑論壇「8chan」充斥極端言論…成犯罪佈告欄　創辦人：請求立刻關閉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國德州艾爾帕索（El Paso）發生大規模槍擊案，嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）

▲德州槍擊案嫌犯克魯修斯（Patrick Crusius）被控一級謀殺罪。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

近年國際間大規模槍擊案頻傳，網路的匿名討論平台也成了助長恐怖主義的溫床。知名討論區「8chan」就充滿了各種右翼的極端分子，基督城槍擊案、德州艾爾帕索槍擊案的槍手，在準備行動前都曾在這個討論版上發出訊息。「8chan」討論區創辦人布倫南後悔地表示，言論自由的烏托邦儼然成為暴力、種族主義的傳聲筒。

「每當發生槍擊案時，我都必須先跑到討論區看看，是不是又跟8chan有關」現年25歲的布倫南（Fredrick Brennan）在2013年5月創立8chan，用來替代當時被封鎖的4chan，布倫南表示，當初希望這個討論版可以成為言論自由的烏托邦，但現在儼然成為大規模槍擊案的擴音器、白人至上等極端種族主義的傳聲筒，「我嘗試理解這些人為什麼要這麼做，但我始終不明白。」

德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪賣場（Walmart）槍案發生前，8chan出現一則長達4頁的訊息，發佈者聲稱自己就是槍手，並鼓勵他的「兄弟們」把槍擊訊息大量轉發。事實上，在最近幾個月8chan成為了極端暴力份子的溫床，包含紐西蘭基督城槍擊案、加州猶太會堂槍案，以及這次的德州槍案，槍手都曾在論壇上事先宣布攻擊行動。

布倫南在2018年宣布退出8chan，放棄所有管理權限，並呼籲必須在網站引發更多暴力行為之前將其關閉，「關閉這個網站，因為它對這個世界沒有任何好處，除了極端用戶以外，裡面的內容對所有人來說都是負面的，事實上對極端用戶也是，只是他們沒有發現而已。」

反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）執行長格林布拉特（Jonathan Greenblatt）表示，8chan就像是個犯罪佈告欄，所有意圖犯罪的人都會在上面分享最糟糕的想法，「這些意識形態在論壇中放大與擴張，最後讓人們變得更激進。」

ET快訊
超狂蛇醫阿嬤！徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」被咬逾50次沒事
陸客來台禁令再加碼！9月1日起小三通全面停航
性侵勒斃女子肢解13塊！華山分屍案凶嫌陳伯謙拒聽庭一審判死刑
王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬違約金...他氣炸拿抱枕

關鍵字：槍擊,德州,種族主義,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州冷血槍手「逐一掃射」回頭確認生死！　中彈媽淚訴：他全身充滿憤恨

徵用工案勝訴卻「剩他還活著」　95歲爺爺淚談日韓紛爭：我一人害全國

花千元挖寶！男老師找到2.12克拉鑽石　興奮直呼要當傳家寶

7天3記者被槍殺！　墨媒控政府勾結犯罪留「灰色地帶」

學校母親節活動「想要媽媽陪」　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

暗黑論壇「8chan」充斥極端言論…成犯罪佈告欄　創辦人：請求立刻關閉

鬼月亂招惹！少女遭色鬼纏身「夜夜脫衣自摸」　靈媒一問…超兇男聲狂罵

影／超狂蛇醫阿嬤...徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」　被咬逾50次沒事

反制川普關稅！　彭博爆：北京下令國企停購美國農產品

槍手穿防彈背心「包緊緊」掃射…還有保護聽力裝備　30秒奪9命

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

德州冷血槍手「逐一掃射」回頭確認生死！　中彈媽淚訴：他全身充滿憤恨

徵用工案勝訴卻「剩他還活著」　95歲爺爺淚談日韓紛爭：我一人害全國

花千元挖寶！男老師找到2.12克拉鑽石　興奮直呼要當傳家寶

7天3記者被槍殺！　墨媒控政府勾結犯罪留「灰色地帶」

學校母親節活動「想要媽媽陪」　單親爸霸氣扮女裝幫女兒圓夢！

暗黑論壇「8chan」充斥極端言論…成犯罪佈告欄　創辦人：請求立刻關閉

鬼月亂招惹！少女遭色鬼纏身「夜夜脫衣自摸」　靈媒一問…超兇男聲狂罵

影／超狂蛇醫阿嬤...徒手抓2m眼鏡蛇「繞手臂閒晃」　被咬逾50次沒事

反制川普關稅！　彭博爆：北京下令國企停購美國農產品

槍手穿防彈背心「包緊緊」掃射…還有保護聽力裝備　30秒奪9命

越捷航空上半年獲利逾33億元　穩坐越南航空運輸冠軍寶座

德州冷血槍手「逐一掃射」回頭確認生死！　中彈媽淚訴：他全身充滿憤恨

施工中摔倒！工人墜下2米高樓...慘遭100公分鋼筋「直插肋骨」　穿出脖子痛爆

姜丹尼爾戀愛鄰居都知道！　「志效零遮掩現身他家門口」還幫清垃圾

張老師專欄／巨人、軟銀危險　王柏融、陽岱鋼可望返一軍

郭彥均逮機會飆罵搭檔　舞陽慶生超害怕：我想退出演藝圈！

快訊／午後雨彈又來了！南高屏8縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？

「給林書豪打擋拆他絕對夠格留NBA」　美專家稱沒道理被忽略

他高音唱不上去！拖一年檢查竟「罹癌末期」...醫授這樣自我檢測

國際熱門新聞

「要讓20女懷孕」！富豪在農場..

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

憂鬱男遭逮捕死亡　警大笑：起床

嬤抓2m眼鏡蛇閒晃　被咬逾50..

她藏攝影機想拍毛小孩　回家看片..

德州夫妻肉身擋子彈護兒　中彈喪..

俄亥俄州槍擊釀9死　槍手射殺親..

德州槍擊前「小男孩衝賣場」狂吼..

印尼電廠停擺！3000萬人受影..

新北五股全渣男？日本人史上反感

她花71塊玩吃老虎機贏得500..

瑞典正妹太辣　遭公車司機趕下車

小男孩口腔長肉包　醫劃開驚見「..

鬼月惹色鬼纏身　少女脫衣自摸…

更多熱門

相關新聞

彭博：北京下令國企停購美農產品

自美國總統川普宣布將對3000億美元的中國商品加徵10%關稅後，貿易戰再陷緊繃。如今，根據彭博取得的最新消息，北京政府目前已要求國有企業暫停進口美國農產品，而國有農業公司正在等待雙邊談判的進展。

Apple Card無法購買加密貨幣！

德州槍手被爆是「書呆子」遭霸凌

「緊急服務犬」療癒德州槍擊案受害者

2槍案29死　NRA：勿把悲劇政治化

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

Angelababy素顏現身機場糗了！

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面