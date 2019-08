暗黑論壇「8chan」充斥極端言論…成犯罪佈告欄　創辦人：請求立刻關閉

▲德州槍擊案嫌犯克魯修斯(Patrick Crusius)被控一級謀殺罪。(合成圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

近年國際間大規模槍擊案頻傳,網路的匿名討論平台也成了助長恐怖主義的溫床。知名討論區「8chan」就充滿了各種右翼的極端分子,基督城槍擊案、德州艾爾帕索槍擊案的槍手,在準備行動前都曾在這個討論版上發出訊息。「8chan」討論區創辦人布倫南後悔地表示,言論自由的烏托邦儼然成為暴力、種族主義的傳聲筒。

8chan makes cesspools seem like clear mountain streams. "8chan Is a Megaphone for Gunmen. ‘Shut the Site Down,’ Says Its Creator." https://t.co/gljt4jzxGi

「每當發生槍擊案時,我都必須先跑到討論區看看,是不是又跟8chan有關」現年25歲的布倫南(Fredrick Brennan)在2013年5月創立8chan,用來替代當時被封鎖的4chan,布倫南表示,當初希望這個討論版可以成為言論自由的烏托邦,但現在儼然成為大規模槍擊案的擴音器、白人至上等極端種族主義的傳聲筒,「我嘗試理解這些人為什麼要這麼做,但我始終不明白。」

德州艾爾帕索(El Paso)沃爾瑪賣場(Walmart)槍案發生前,8chan出現一則長達4頁的訊息,發佈者聲稱自己就是槍手,並鼓勵他的「兄弟們」把槍擊訊息大量轉發。事實上,在最近幾個月8chan成為了極端暴力份子的溫床,包含紐西蘭基督城槍擊案、加州猶太會堂槍案,以及這次的德州槍案,槍手都曾在論壇上事先宣布攻擊行動。

The El Paso shooter's manifesto is without a doubt a genuine article and was without a doubt first posted to 8chan. Here are the reasons why: https://t.co/QNrCBqVacw