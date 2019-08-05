傷患大腿骨折變形...救護車狂叭35聲！轎車「轉彎後繼續擋」狂卡　網全怒了

記者林昱萱／彰化報導

遇到救護車時，主動讓道是基本中的基本，但一名網友就在臉書社團「爆料公社二社」上傳一段相當誇張的影片，只見畫面中一輛轎車擋在救護車面前，無視於後方鳴笛、喇叭，遲遲不讓道，讓不少網友都相當傻眼。

▲該輛轎車完全不讓道給救護車。（圖／翻攝自爆料公社二社，下同）

原PO表示，「看到救護車出勤鳴笛，拜託您讓一下好嗎？？車上載的是車禍傷患，大腿骨折變形急著到醫院接受正規醫療..您老大一直不讓是怎樣？？哪天車上是您自己時，您作何感想？這傷勢車子震一下就會劇痛，更別說還要左切右閃，能不能將心比心？」

此外，從畫面中可見，該輛轎車完全無視後方的救護車，無論鳴笛、喇叭有多大聲，它絲毫不理會多達35聲以上的喇叭聲，宛若活在自己世界一樣依然故我，就算之後下了陸橋，轎車還是沒有要讓道的意思，讓網友相當傻眼。

貼文一出，立即引發不少網友熱議，紛紛留言表示，「這些惡意擋車的，真的很鬧事！」、「叫救護車改道的智X們！以後你重傷骨折躺在車上的時候，記得叫司機左右超車，看你痛不痛，看你骨頭碎掉之後會不會有機會移位插進臟器」、「為何宣導成這樣還是有人不讓？？？」。

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