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花蓮兒少展現自我！「夢想天空」K歌大賽唱出好聲音

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▲「夢想天空」歌唱比賽第一名劉皓晨演唱尋人啟事。（圖／展望會提供，下同）

「夢想天空」歌唱比賽第一名劉皓晨演唱尋人啟事。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府、台灣世界展望會東區辦事處、花蓮縣警察局少年警察隊共同舉辦的108年度「夢想天空」K歌決賽，3日下午在花蓮遠東百貨和平廣場正式展開，初賽吸引22組選手參加角逐，這次計有14組人馬入圍決賽參加，得獎的前三名及人氣、台風獎均獲得獎牌與禮券。

活動中邀請到花蓮縣政府青年發展中心明良臻執行長及花蓮縣警察局局長林樹徽、花蓮縣警察局少年警察隊隊長曾繁中及台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮及花蓮縣議員、市民代表等多人出席開幕儀式。在場貴賓於活動現場給青少年朋友鼓勵之外，也和今年花蓮縣四位兒少代表（陳英偉、鄭日穎、王郁軒、江惠欣）一起上台共同簽署兒少權益宣言，表達願意和台灣世界展望會站在一起共同為維護兒少權益而努力的決心。

本屆夢想天空歌唱大賽，共有14位青少年闖進決賽，台風穩健曾入圍超級偶像的宋映龍選手演唱「光年之外」，分享今日參與希望能讓老師們和家人看到他的成長。言自彈自唱的劉皓晨同學是第一次參加比賽，很開心能夠有個展現自我的舞台。高郁賀同學同是第一次參加大型比賽，想要趁著暑假挑戰自我。參與決賽青少年無不使出渾身解數於舞台上熱情展演，毎一位青少年的演出，都讓在場民眾感受到熱情的青春氣息。提供活動場地的遠東百貨花蓮店店長黃友誠表示，遠東百貨善盡企業社會責任，十分榮幸提供青少年一個揮灑自信的舞台。

▲「夢想天空」歌唱比賽第一名劉皓晨演唱尋人啟事。（圖／展望會提供，下同）

▲▼花蓮縣府、縣警局及各界貴賓出席「夢想天空」K歌決賽開幕儀式，並與展望會兒少代表共同簽署兒少權益宣言。

▲「夢想天空」歌唱比賽第一名劉皓晨演唱尋人啟事。（圖／展望會提供，下同）

花蓮縣政府青年發展中心明良臻執行長表示，縣府每年暑假都會辦理各種藝文、體育、休閒活動，如8月7日中華職棒球賽、8月10日金針山活動等，希望花蓮的青少年朋友都能盡情享受一個安全又快樂的暑假生活，縣府為了維護青少年安全的休閒環境，由警察局帶領各局處推動青春專案，落實執行保護少年的各項措施。縣府以最大的能量與決心，要讓青少年健康又開心地過暑假。

花蓮縣警察局林樹徽局長表示，暑期保護青少年青春專案活動，鼓勵青少年從事健康休閒活動，積極認識自我，遠離毒害，並防止青少年涉入不妥當場所導致行為偏差，活動現場有宣導闖關議題認識毒品、拒絕毒品誘惑，利用互動性關卡安排民眾共同腦力激盪，一方面培養青少年解決問題的能力，另一方面促進親子互動，透過寓教於樂的遊戲潛移默化，讓青少年及民眾瞭解吸食毒品之刑責與危害，建立拒絕毒品的能力。

▲「夢想天空」歌唱比賽第一名劉皓晨演唱尋人啟事。（圖／展望會提供，下同）

參與決賽青少年使出渾身解數熱情表演。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮主任表示，台灣世界展望會所服務的青少年工作，除承接縣府委辦的青少年服利服務中心、兒少社區外展工作、弱勢青少年職涯準備計畫及青少年結束安置追蹤輔導等工作。展望會透過「青少年發展服務計畫」，為16歲以上青少年提供助學金及各項方案活動，增進他們在課業、生活及職涯選擇上的能力，協助這群青少年對就業與升學做好規劃，為未來自立於社會建立基礎。

展望會邀請社會大眾一同關懷學習資源相對缺乏的經濟弱勢家庭青少年！愛心專線：03-8236868。

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關鍵字：兒少,展現,自我,夢想天空,K歌,好聲音,展望會,權益,宣言

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