會為張善政支持韓國瑜？　黃士修開條件：10月公布答案

▲韓國瑜、張善政。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於前行政院長張善政不選2020總統，轉而擔任國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團總召，「重啟核四」公投領銜人黃士修表示，若國民黨願意負起重啟核四的責任，確保核四公投10月初送件成案，就會公布是否轉而支持韓國瑜選總統。

黃士修日前表態支持前行政院長張善政選總統，如今張善政確定不選2020，而是選擇擔任韓國瑜的國政顧問團總召，外界關注他是否因此轉而支持韓國瑜。對此，黃士修2日於臉書回應，他當然樂意為國民黨總統候選人的能源政策辯護，但關鍵還是在於，國民黨願不願意負起重啟核四的責任，收集核四公投百萬連署，保護自己黨的總統和立委候選人。

黃士修說，他們希望8月和9月，能夠看到國民黨真心要重返執政，作出相應的行動，如果能確保10月初送件成案，「我就會公布早已放在那的答案」。

黃士修指出，他們跟反核團體相反，從來不附庸於政黨之下，而是歡迎政黨來響應他們的主張，對於響應以核養綠理念的政治人物，一向表示歡迎，無論是哪個政黨哪個顏色，而他們也不是社運團體，是一個理念集結起來的鬆散社群，遍布全國各地的6百萬選票，並不是領銜人宣布力挺某某人，這些選票就會自動投向他。

黃士修說，支持以核養綠的選民，其實都很精明，跟反核利益團體的政客交手了那麼多年，看的是政治人物的具體貢獻，才會給予信任以及選票，一個被動走向非核家園的政黨，跟另一個主動走向非核家園的政黨，在他們眼中並沒有差別。