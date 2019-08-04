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國道「苗栗霸王車」冠軍出爐　誆分期還款...透天厝直接被查封

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▲▼高速公路ETC。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政執行署新竹分屬提醒，通行費是認車不認人，請車主要盡速繳納欠費。圖／記者徐文彬攝）

記者陳凱力／新竹報導

行政院執行分屬新竹分署日前公布竹苗地區積欠通行費竟高達5萬8千多件，其中欠費冠軍苗栗蕭先生，光通行費就欠了10餘萬，由於蕭先生還有其他稅費共43萬元未繳，因此遭到執行署查封透天厝準備拍賣。執行署提醒通行費是「認車不認人」，車主需負責繳納，如果欠費太多無法1次繳清，可申請分期繳納，提醒欠費的義務人盡速繳清，以免遭強制執行，勿因小失大。

根據行政執行署新竹分署統計，竹苗地區積欠通行費案件高達5萬8千多件，其中苗栗縣頭份市的蕭姓男子，因積欠10萬餘元、連同其他稅費共欠43萬元，是積欠名單裡的冠軍，透天厝更因此被查封面臨拍賣。

行政執行署新竹分署指出，高公局移送至分署的竹苗地區積欠通行費強制執行案件共5萬8千餘件，總金額達57萬5226元，欠費最高的蕭男曾說要分期付款卻遲未辦理，分署目前也準備進行拍賣程序。

交通部高速公路局指出，實施計程收費後，用路人通行費繳費期程規畫有自動繳費期、平信通知繳費期及雙掛號通知繳費期，自通行日起約有3個月的繳費期間，逾期未繳才會依處罰條例開單，並按通行日歸戶一筆欠費，每筆處300元罰鍰，再有不繳納者即移送執行分署強制執行。

新竹分署主任行政執行官李貴芬說，針對欠費的義務人會寄發傳繳通知書，如果未在期限內繳納，開始扣薪或存款，如果不足以支付欠費，執行分屬還會主動到欠費的義務人住所查訪，積欠總金額超過5000元，就會被扣車或追查其他財產拍賣償還。由於通行費是「認車不認人」，車主需負責繳納，如果欠費太多無法1次繳清，可申請分期繳納，提醒欠費的義務人盡速繳清，以免遭強制執行，得不償失。

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關鍵字：行政執行署新竹分署,法拍,通行費

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