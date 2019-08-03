逼國中妹全裸躺床...噁男「伸舌狂舔+拿OO逼近」身上瘋狂發洩　她嚇壞痛哭

▲阿正強逼小靜將衣服脫光。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

一名男子「阿正」（化名）在網路認識一名年僅13歲的女網友「小靜」（化名），兩人相約見面後，阿正就把對方帶到家裡，並拿衣架強逼少女脫衣服、供他猥褻，還嗆聲說要把不雅照拿給小靜的阿嬤看，行徑相當誇張。

判決指出，阿正在社群軟體認識小靜後，就和對方邀約在火車站碰面，之後便騎車將人載到他的住處，怎料才剛踏進家門沒多久，阿正就伸出狼爪，拿出衣架逼迫小靜把衣服脫光，接著全裸躺到床上，之後還伸舌頭舔了少女的胸部、用手撫摸私處，讓小靜嚇壞了。

更誇張的是，阿正事後想再和對方見面被拒絕後，竟然聲稱當時有在房間裝針孔攝影機，還傳訊恐嚇小靜說，「給大家看就好」、「給妳阿嬤看」，讓小靜心生畏懼因此提告。

阿正表示，當時是把心裡的不爽發洩在她身上，並承認自己有冒充哥哥、弟弟的身分跟少女對話。對此，法官審理後，依恐嚇危安罪判他8月徒刑，而強制猥褻的部分則另案審理。

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