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田地收穫慘又被偷9顆西瓜！他上前制止竟「倒賠2賊1400元」

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▲▼抓偷西瓜的賊還要倒賠300元。（圖／翻攝自看看新聞）

▲龐男種的西瓜被偷，他抓賊後警方的處理方式卻讓他當場傻眼。（圖／翻攝自看看新聞，以下同）

大陸中心／柯振中報導

西瓜被偷還要賠錢！河南省鶴壁市一名龐姓男子在家鄉種西瓜，他日前巡視歉收的農作時，發現宋女騎三輪車帶女兒偷摘了8、9個西瓜，立刻上前制止。沒想到，警方得知後，反而要求龐男賠償宋女人民幣300元（約新台幣1371元）。荒謬的處理方式讓龐男傻眼表示，「被偷的比賣的還多…」

綜合陸媒報導，龐男巡視西瓜田時，碰見了偷了8、9顆西瓜，準備騎三輪車帶女兒離開的宋女，立刻上前制止。制止過程中，龐男拉住宋女的三輪車把手，導致3人同時摔倒。摔倒後，宋女的女兒膝蓋擦傷，三輪車也因此受損。

警方接獲報案後，立刻趕往現場，進行調查。經過初步調查，警方認定，由於8、9顆西瓜只值約20元（人民幣，以下同），情節輕微，宋女、宋女的女兒只需要接受口透訓誡，但龐男在拉扯過程中，害宋女的三輪車把手摔壞，也導致宋女的女兒膝蓋擦傷，因此要賠對方300元。

▼龐男得知要倒賠300元人民幣，當場傻眼。

▲▼抓偷西瓜的賊還要倒賠300元。（圖／翻攝自看看新聞）

龐男表示，今年剛好是乾旱，產量不高，而且田裡的西瓜「被偷的比賣掉的還多」，得知自己要賠錢，讓他相當難過，不敢再阻止偷西瓜的賊。

網友得知事件，紛紛氣壞，「偷西瓜被人發現仍然拒絕歸還，這不是搶劫了嗎」、「偷瓜被發現，駕車強行駛離，並導致瓜農摔倒，偷瓜賊應該按搶劫罪論處，無論涉案金額大小」、「這不是錢的問題了吧！這是盜竊行為！還不讓主家阻止盜竊者逃跑了」。

由於事件曝光後，社會輿論一面倒，當地警方又對案件展開調查。經過再教育，宋女了解了「自己先犯錯」，因此主動退還龐男賠償的300元，才讓事件落幕。

▼網友得知事件與處理方式，紛紛氣壞。

▲▼偷西瓜。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▼警方的通報。

▲▼偷西瓜。（圖／翻攝自微博／人民日報）

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關鍵字：西瓜,竊盜,偷西瓜,侵害法益

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