苗縣表揚模範父親、好人好事　2位高齡92歲「好爸爸」獲獎

▲苗栗縣政府表揚縣內模範父親及好人好事代表。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

父親節即將來到，苗栗縣政府2日上午表揚苗縣模範父親及好人好事代表，縣長徐耀昌頒贈「弘揚父教」、「積善餘慶」賀匾，肯定父親們為家庭的付出及好人好事代表樂善好施的精神。

接受表揚的苗縣模範父親包括，獅潭周德盛、苗市溫天送、公館吳新城、大湖林慶和、三義羅松禮、銅鑼邱瑞勳、卓蘭詹朝權、頭份林維滿、苑裡洪利茂、後龍吳生萬、竹南鄧永權、西湖羅金球、泰安劉天雲、南庄鄭海生、頭屋歐年亮、造橋葉清港、三灣賴登城、通霄陳連松。

而好人好事代表有，獅潭甘阿華、泰安林木青、竹南李澤賢、卓蘭江金榮、頭屋吳圓珍、銅鑼劉永鴻、南庄邱國榮、苗市江賢盛、苑裡陳萬來、頭份胡世釗、西湖邱鈺淑、三灣林穩生、後龍陳松文、通霄羅勳添、大湖詹德雄、造橋彭正雄、公館朱龍政、三義余錦燃。

▲主辦單位特邀新竹MIKI街舞工作室小朋友前來開場，藉以精湛舞技來感謝父母親的支持與栽培。（圖／翻攝自Facebook／MIKI兒童街舞工作室）

接受表揚的模範父親中，又以92歲的獅潭周德盛、苗市溫天送年齡最高，2人皆自幼生長於農家，在艱苦環境下克勤克儉，培育子女成長，皆有所成，堪為楷模。好人好事代表後龍陳松文，擔任溪州社區發展協會理事長期間，在2018年帶領社區團隊代表苗縣參加全國金卓越社區選拔，榮獲卓越獎殊榮。

縣長徐耀昌為每位模範父親、好人好事代表戴上金戒指，並分別頒贈「弘揚父教」、「積善餘慶」賀匾，表揚勞苦功高的父親們為家庭打拼的辛勞，肯定好人好事代表樂善好施的精神；徐也肯定每位父親無怨無悔的為家庭付出，是家庭最可靠、溫暖的後盾，值得肯定，同時透過表揚大會感謝好人好事代表無私的奉獻社會。