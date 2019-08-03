解放軍15式坦克「身輕力大」　陸媒：能有效對付M1A2T

▲大陸15式輕型坦克。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國新辦7月24日發佈的《新時代的中國國防》白皮書中，首次寫入了15式坦克等解放軍的主戰裝備型號。根據陸媒報導，15式坦克身管更輕、威力更大，能有效對付多種級別的三代主戰坦克，其中包括美方日前批准對台軍售的M1A2T艾布蘭戰車。

騰訊新聞引用環球網軍事指出，15式坦克使用新研製的105坦克炮，新型尾翼穩定脫殼穿甲彈能有效對付M1A2T、T90S級別的三代主戰坦克，15式坦克更加注重機動能力，主要用於水網稻田、高原等地區作戰，噸位合適，動力強勁，高速機動能力也造成敵方跟蹤瞄準困難，增強坦克的生存能力。

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

報導表示，15式坦克也是大陸首次使用遙控武器站的國產坦克，遙控武器站安裝有12.7毫米機槍和35毫米自動榴彈發射器，坦克乘員可以通過遙控觀瞄裝置在炮塔內操作射擊，不需要出艙暴露自身，提高人員生存能力。

根據維基百科，15式輕型坦克（ZTQ-15輕型坦克）重33噸，主武器是105mm坦克炮，與作為解放軍主力主戰坦克的99式主戰坦克相比，其體積小、重量輕，適合中國南方水稻田網地形以及西北高原地區使用，於2016年投入量產，2018年12月26日，大陸國防部宣佈15式坦克已列裝部隊。

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