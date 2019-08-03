　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍15式坦克「身輕力大」　陸媒：能有效對付M1A2T

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲大陸15式輕型坦克。（圖／翻攝自百度百科）

▲大陸15式輕型坦克。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國新辦7月24日發佈的《新時代的中國國防》白皮書中，首次寫入了15式坦克等解放軍的主戰裝備型號。根據陸媒報導，15式坦克身管更輕、威力更大，能有效對付多種級別的三代主戰坦克，其中包括美方日前批准對台軍售的M1A2T艾布蘭戰車。

騰訊新聞引用環球網軍事指出，15式坦克使用新研製的105坦克炮，新型尾翼穩定脫殼穿甲彈能有效對付M1A2T、T90S級別的三代主戰坦克，15式坦克更加注重機動能力，主要用於水網稻田、高原等地區作戰，噸位合適，動力強勁，高速機動能力也造成敵方跟蹤瞄準困難，增強坦克的生存能力。

▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

報導表示，15式坦克也是大陸首次使用遙控武器站的國產坦克，遙控武器站安裝有12.7毫米機槍和35毫米自動榴彈發射器，坦克乘員可以通過遙控觀瞄裝置在炮塔內操作射擊，不需要出艙暴露自身，提高人員生存能力。

根據維基百科，15式輕型坦克（ZTQ-15輕型坦克）重33噸，主武器是105mm坦克炮，與作為解放軍主力主戰坦克的99式主戰坦克相比，其體積小、重量輕，適合中國南方水稻田網地形以及西北高原地區使用，於2016年投入量產，2018年12月26日，大陸國防部宣佈15式坦克已列裝部隊。

►►200萬中國軍人組成「亮家底」！首部國防白皮書披露「裁減員額30萬」

ET快訊
影／站韓粉人潮中比倒讚！陸客夫妻景福宮怒嗆韓國瑜：亡國佬
妻傳「拉鍊粉包」逗弄早回家　木頭丈夫一看：爛包！老司機全笑面
車左右飄！乘客起身看..客運司機竟在國道滑手機　影片曝光網怒
看電影「渣男」坐旁邊！17年後神扯相遇　人妻一瞥..結局欣慰

關鍵字：15式坦克,M1A2T,新時代的中國國防

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍15式坦克「身輕力大」　陸媒：能有效對付M1A2T

英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

驗收軍改　解放軍5大戰區聯合進行「年度軍演」

俄媒：中國可能首獲S-500「普羅米修斯」防空系統

一周內3次！解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽：今年以來規模最大

E-2D先進鷹眼預警機裝「反隱形」雷達　能抓殲20整機達4億美元

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

w-inds.&Lead一起來了！　橘慶太開心自拍、與粉絲握手

蔡阿嘎模仿「吃屎哥單挑館長」　1人分飾2角...重現超經典橋段！

華晨宇唱歌「把自己逼到死去練」　示範《盛夏光年》情感超滿..學員聽傻了！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

直擊攤販！烤章魚腳竟是巨魷腳　魷魚腳泡鹼粉「增胖變軟大15%」

解放軍15式坦克「身輕力大」　陸媒：能有效對付M1A2T

英國二戰傳奇「噴火式」戰鬥機　9月底首度現身台北高雄

驗收軍改　解放軍5大戰區聯合進行「年度軍演」

俄媒：中國可能首獲S-500「普羅米修斯」防空系統

一周內3次！解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽：今年以來規模最大

E-2D先進鷹眼預警機裝「反隱形」雷達　能抓殲20整機達4億美元

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

真的好想吃麥當勞！　10歲女童偷開媽媽車…下秒悲劇了

U12世界盃／傻眼！少棒球場又有賊　寶可夢兩顆印章被偷

瞎傳忘帶套「沖可樂殺精蟲」！　女星真洗過檸檬原汁…醫曝超慘下場

兩女互咬「都在跟他交往」　安七炫爆劈腿消失在SMTOWN！

高雄路中央人孔蓋冒出黑煙還有燒焦味！　路人嚇急報警

郭台銘、王金平今會面？　幕僚：兩人見面不需要透過旁人

格陵蘭一天融光「110億噸冰川」！　下一波將打破70年來紀錄

保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松  祭出百萬元總獎金

太空人獲葛蘭基組「三巨投」　史莫茲：比我們勇士三巨投強！

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

軍武熱門新聞

傳奇噴火式戰鬥機　9月首度訪台

5大戰區聯合聯合進行「年度軍演..

E-2D預警機裝「反隱形」雷達..

解放軍「6艘軍艦」穿過宮古海峽

俄媒：中國可能首獲S-500防..

共軍S-400鎖死台戰機？陸專..

福特號截止日升降機「11部只裝..

泰國向中國購買第2艘潛艦　

美智庫：F-35C不適合戰勝殲..

陸媒：15式坦克能有效對付M1..

F/A-18E墜毀死亡谷　冒出..

外媒：台灣雄三飛彈射程達400..

俄羅斯宣布量產SU-57隱形戰..

海空軍操演射擊命中率高達98...

更多熱門

相關新聞

中國2019國防白皮書對台透露哪些訊息？

2019年版中國國防白皮書《新時代的中國國防》反映出中國高層對當前兩岸情勢的發展、尤其是台灣問題逐漸與華府抑制北京的舉措連動，感到不滿與不安。

陸國防部：港府必要時　解放軍會協助

新華社評論國防白皮書

重批台獨　北京對美台傳警告訊號

中國國防白皮書釋出「2大訊息」

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

周末一張圖看降雨　2地區再灌大雨

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！

韓國瑜怒沒說謊過！議員連7打臉

電影院陀地位…民俗專家：佔到鬼位

看電影遇渣男　她一瞥…結局完勝

騎士貼車躲陰影　遊覽車廣播一句救了他

AKIRA親自報喜！流利中文驚呆網

聽障女點無糖珍奶　回家一吸驚覺遭惡整

目睹父母慘死　6歲兒安慰2歲妹別哭

房門忘關！5隻「天女散花」翻肚睡

糯米蒸不熟　媽一句話破解：熟了

失神撞凹2000萬賓利！霸氣駕駛說話了

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰…醫曝真相

更多

最夯影音

更多

大豐收！他挑戰日本娃娃機 狂用「甩爪」出貨...網讚佛心

來打針！醫生先「施法哼咒」1分鐘　第2針下去寶寶秒變臉：當我笨嗎？

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

他們親手幫臥床中風嬤洗澡 91歲阿公暖心喊話讓眾人鼻酸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面