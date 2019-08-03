討嘸老爸手尾錢30萬　「男持刀砍妹婿」判賠26萬元

▲不滿討不到手尾錢，持刀砍傷妹婿。（示意圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

阿明（化名）與阿仁(化名) 為妻舅妹婿關係，22年前阿仁父親過世後留下手尾錢30萬元，家人都說應該留給阿仁老母親用，吵著要分家產的阿仁因此心生不滿，竟持刀砍妹婿阿明，還嗆聲「我殺給你看」，阿明因此受傷無法工作，阿明憤而提告傷害與請求精神賠償，法院審理，阿仁處3月徒刑，並應賠償26萬330元。

判決書指出，阿仁因拿不到遺產與阿明發生爭吵，要求阿明出示照顧其母親的明細，阿明以隱私權為由拒絕，陳男因此懷恨在心，2018年6月，阿仁將一瓶汽油留置阿明貨車，並留字條「送一桶汽油，敢作敢當，隱私權先生」恐嚇，又在同年的 9月20日中午12時許，再度往阿明住處嗆聲「我殺給你看」，便持刀揮砍，造成阿明左側後背部開放性傷口、雙臂擦挫傷等，造成他無法工作30日，因此提告要求賠償工作損失6萬元、醫療費330元與精神賠償100萬元。

阿明向法官稱，阿仁母親臥病10餘年，過世的父親所遺留的30萬元早就不夠用，都是由阿明及阿仁弟弟支應，連阿仁父親火化撿骨的費用也未負擔。甚至阿仁母親過世翌日，阿仁即在靈堂前吵要被告母親的農保喪葬補助15萬3000元，家人為求辦喪圓滿，亦答應將該筆金錢給阿仁，但阿仁在守喪期間除不守靈外，連公祭都要搗亂，甚而在被阻擋時要打人。

阿仁提出書狀答辯，他罹患泛焦慮症、重鬱症，加上有耳疾，未能清楚表達自身意思，在喪母後，阿明也私下多次以言語侮辱、霸凌，造成壓力產生爭執，更受有「頭部及雙上肢受傷合併頭暈嘔吐及短暫記憶喪失」等傷害。

法官審理後認為阿仁以「我殺給你看」恐嚇阿明，並揮刀致原告受傷，依傷害罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金；民事部分，醫療、工作損失要求合理，應予准許，審酌後認被告應賠償精神撫慰金20萬元，共26萬330元。

【其他新聞】



►38歲女警官昏迷指數3！補測跑步1100公尺突休克 網路集氣快歸隊



►彰化警追藥頭在台中開2槍 嫌犯逃脫竟向苗栗警報「車輛遺失」